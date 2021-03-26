"Моя дочь не проститутка". Камила Джорджи - секс-символ итальянского тенниса

В теннисе Камила оказалась в пять лет при содействии своего отца, который до сих пор тренирует дочь. Серджио Джорджи в теннисных кругах слывёт очень жёстким человеком. Оно и неудивительно - в 1982 году в разгар Фолклендской войны он получил повестку в армию.

Отслужив, Серджио завёл семью, которая едва сводила концы с концами, поэтому Джорджи принял решение перебраться в Италию, где на свет и появилась Камила.

Камила - одна из четырёх детей аргентинских эмигрантов Серджио и Клаудии Джорджи. У неё два брата, один из которых играет в футбол в Испании. Была у Камилы и старшая сестра, но в 2011 году в Париже она погибла в автокатастрофе.

"На какое-то время я замкнулась в себе. Для всей нашей семьи это было огромное потрясение. Но однажды я чётко осознала, что нужно двигаться дальше", - признаётся итальянка.

Сама Камила занималась гимнастикой и неоднократно признавалась, что, если бы не теннис, наверняка бы сделала карьеру в художественной гимнастке. В детстве в этом виде спорта у неё и правда отмечали большие способности.

В теннисе всё тоже было здорово до какого-то момента. В девятилетнем возрасте на Камилу обратили внимание в американской академии Ника Боллетьери, который лично пригласил девочку в США. Спустя какое-то время ей предложили контракт, но отец посчитал его неприемлемым.

"Меня называли сумасшедшим, когда я наотрез отказался становиться частью этой мафии. Моя дочь не проститутка, чтобы кто-то зарабатывал на её таланте", - приводит слова Серджио Джорджи "РБК-Спорт".

26-е место - это наивысшая позиция, которой достигала Камила Джорджи в мировом рейтинге. Было это в 2018 году, и с тех пор итальянке так и не удалось ворваться в двадцатку лучших. Сегодня Камила занимает 86-е место в рейтинге WTA.

Сама теннисистка, похоже, совсем не переживает на этот счёт. Перед четвертьфинальным поединком на Уимблдонском турнире 2018 года Джорджи заявила, что не следит за женским теннисом и теннисом в целом.

Судя по её фотографиям в Instagram, Камила не врёт. На её официальной страничке с трудом можно найти снимки с кортов, турниров и тренировок, зато полно селфи и фотографий в нижнем белье.