Фото ⟩ Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда", - написала Ивлеева под фото.

На снимках для издания Настя позирует как в белье, так и полностью обнаженной. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.

Блогер подчеркнула, что над снимками и обложкой журнала работала ее команда, а потому звезда назвала ее "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".