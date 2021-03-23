Фото ⟩ Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского журнала Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского журнала Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте.
"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда", - написала Ивлеева под фото.
На снимках для издания Настя позирует как в белье, так и полностью обнаженной. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.
Блогер подчеркнула, что над снимками и обложкой журнала работала ее команда, а потому звезда назвала ее "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".
Напомним, недавно Настя Ивлеева так отпраздновала свое 30-летие, что чуть не получила штраф.