Вт, 23.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

Фото ⟩ Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского журнала Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда", - написала Ивлеева под фото.

На снимках для издания Настя позирует как в белье, так и полностью обнаженной. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.

Блогер подчеркнула, что над снимками и обложкой журнала работала ее команда, а потому звезда назвала ее "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".

Напомним, недавно Настя Ивлеева так отпраздновала свое 30-летие, что чуть не получила штраф. 

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