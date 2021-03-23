Вт, 23.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

Covid-19: в Литве 885 новых случаев, в Эстонии - 1064

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars

За минувшие сутки в Литве подтверждено 885 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил во вторник, 23 марта, Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6233 теста на коронавирус, первичные позитивные результаты дали 1064 теста (17,1%), скончались 12 человек с коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки было проведено 6910 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1159 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 260,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 210 208 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 3501 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7082 смерти.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 281 871 человек, обеими дозами - 126 143 человека.

Эстония

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1502,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,7%.

За сутки в больницах открыли 85 новых случаев болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 692 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 169 435 человек, обе дозы вакцины получили 57 559 человек.

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