Covid-19: в Литве 885 новых случаев, в Эстонии - 1064

Литва

За минувшие сутки было проведено 6910 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 1159 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 260,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 210 208 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 3501 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7082 смерти.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 281 871 человек, обеими дозами - 126 143 человека.

Эстония

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1502,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,7%.

За сутки в больницах открыли 85 новых случаев болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 692 пациентам.