В Литве выявлен южноафриканский штамм коронавируса: в стране может быть ужесточен карантин

"С сожалением вынуждена заявить, что случаев действительно много, их количество значительно выросло. В Литве выявлен южноафриканский штамм вируса, что означает не только более быстрое распространение, но также и определенные проблемы с вакцинацией", - заявила глава правительства журналистам.

Она сообщила, что подтверждены два случая этого штамма, еще несколько случаев проверяются.

Шимоните не исключает возможности рассмотрения в ближайшие дни ужесточения карантинного режима. Возможно, в разных самоуправлениях могут быть установлены различные карантинные режимы.

"Лишь очень агрессивным тестированием очагов и постоянным профилактическим тестированием мы сможем сохранить "желтые" самоуправления "желтыми", а самоуправления, в которых, к сожалению, положение ухудшается, и Вильнюс среди них, - я думаю, что на этой неделе Вильнюс будет уже "черным" самоуправлением по количеству случаев, не только по количеству положительных тестов, - поэтому я не вижу никаких оснований говорить о каких-либо больших послаблениях без адекватных мер контроля", - сказала Шимоните.

Она призвала жителей даже с минимальными симптомами простуды делать тесты на Covid-19.