Абрамович подал иск к издателю и автору книги "Люди Путина"

В заявлении, опубликованном на сайте "Челси", сообщается, что представители Абрамовича в понедельник подали от имени своего клиента иск о клевете. Иск подан против издательства HarperCollins и автора книги Кэтрин Белтон.

"Судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге "Люди Путина", опубликованной издательством HarperCollins. В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержатся ложные заявления, касающиеся покупки нашим клиентом футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в нем.

Представители Абрамовича отметили, что дальнейших комментариев, связанных с разбирательством, пока давать не будут.

Неудачные переговоры

В заявлении также приводятся слова самого Абрамовича.

"Я никогда не стремился к публичности и всегда неохотно давал комментарии по любым вопросам, включая любые ложные или вводящие в заблуждение заявления обо мне или футбольном клубе "Челси". Однако стало ясно, что ложные обвинения, содержащиеся в этой книге, оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба "Челси", - заявил миллиардер.

По словам Абрамовича, он хотел избежать судебного разбирательства и найти мирное решение, однако переговоры его юристов с издательством не увенчались успехом.

При этом, как подчеркнул Абрамович, издательству была предоставлена подробная информация, касающаяся утверждений, которые он считает ложными, а некоторые из которых были ранее признаны таковыми Верховным судом Великобритании.

Книга "Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад" вышла в Британии в мае 2020 года. Ее автор - бывшая журналистка Financial Times Кэтрин Белтон, которая прожила в России 16 лет.

В книге, в частности, утверждается, что Абрамович мог купить футбольный клуб "Челси" по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Британии.

Абрамович стал владельцем "Челси" летом 2003 года. За это время клуб стал пятикратным чемпионом Англии, а в 2012 году впервые выиграл кубок Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Абрамович, который редко общается с журналистами, дал интервью американскому Forbes. Он рассказал, что своей миссией видит борьбу с расизмом и антисемитизмом в футболе и поддержку женского футбола.