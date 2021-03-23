Сборная России по футболу презентовала новую форму

"Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры. Дизайн гостевых форм футбольных сборных других стран будет представлен 23 марта", - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Отметим, что adidas представил форму ещё в 2019 году, но переделал её из-за того, что флаг на рукавах был в перевёрнутом виде.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что обновлённый комплект с двумя полосами на груди похож на тот, в котором сборная России выступала на чемпионате Европы 2008 года, когда завоевала бронзовые медали.

В новой форме сборная России проведёт первый матч уже в среду, 24 марта. Российские футболисты на выезде встретятся с Мальтой в отборе на ЧМ-2022.