ВИДЕО ⟩ Ибрагимович заплакал на пресс-конференции, говоря о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Футболист провёл свой последний матч за национальную команду летом 2016 года на чемпионате Европы, после чего принял решение завершить свою международную карьеру.

Перед отборочным турниром чемпионата мира 2022 года главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон решил вернуть звёздного нападающего в состав национальной команды.

39-летний швед заплакал, когда во время пресс-конференции его спросили о реакции семьи на его возвращение в сборную.

"Меня дома ждут два ребёнка. Они пинали мяч, и жена попросила, чтобы я сказал им: "Хватит". Но я ответил, что не стану этого делать и мы купим новые вещи взамен тех, что они сломают", - сказал швед на пресс-конференции.

"12-летний Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Он зарыдал в момент, когда я уходил от него. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними всё хорошо", - сказал Ибрагимович, вытирая слёзы.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Швеции начнёт 25 марта на своём поле, когда сыграет с командой Грузии. Три дня спустя команда отправится на выезд в Косово, а 31 марта проведёт товарищеский матч против Эстонии.