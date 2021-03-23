Бывший нападающий "Баварии" Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА

ЦСКА заключил с 41-летним специалистом контракт, детали которого не уточняются. Уже сегодня его представят команде, после чего хорват проведёт первую тренировку.

На посту главного тренера армейцев он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, с которым команда расторгла контракт днём ранее.

Ивица Олич защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

Также хорват выступал за "Баварию", "Гамбург", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". Игровую карьеру Олич завершил в 2017 году и вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии, где работал ассистентом главного тренера.