Бывший нападающий "Баварии" Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА
Хорват Ивица Олич стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.
Хорват Ивица Олич стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.
ЦСКА заключил с 41-летним специалистом контракт, детали которого не уточняются. Уже сегодня его представят команде, после чего хорват проведёт первую тренировку.
На посту главного тренера армейцев он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, с которым команда расторгла контракт днём ранее.
Ивица Олич защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.
Также хорват выступал за "Баварию", "Гамбург", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". Игровую карьеру Олич завершил в 2017 году и вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии, где работал ассистентом главного тренера.
В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (40 очков), отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков.