IZM: продленный учебный год еще больше ухудшит эмоциональное состояние детей

В IZM пояснили, что результаты, которые должны быть достигнуты учеником согласно государственным образовательным стандартам, рассчитаны на более длительный период. Учителя смогли сократить объем учебного материала, целенаправленно выбирая наиболее важные результаты, которых необходимо достичь в этом учебном году.

В соответствии с разработанными IZM принципами в период пандемии и удаленной учебы учителям рекомендуется на 10-30% уменьшать планируемое освоение учебного содержания, особенно при комбинированной или удаленной учебе.

IZM подчеркивает, что дети устали от дистанционного обучения, и продленный учебный год еще больше ухудшит их эмоциональное состояние.

Предложение не продлевать учебный год для учащихся младших классов поддержали и партнеры министерства - Латвийский профсоюз работников образования и науки, Латвийская ассоциация руководителей образования и Латвийский союз самоуправлений.