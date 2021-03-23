Двукратного чемпиона FCF MMA убили в одном из ресторанов Северной Осетии

Сообщается, что 31-летний боец скончался от несовместимой с жизнью травмы.

"Какой парень был! Вчера ещё общался с ним... Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную!" - написал бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов.

По словам президента федерации MMA Северной Осетии Ибрагима Тибилова, Хадзиев приехал для того, чтобы обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была запланирована подготовка к следующему бою.

"Друзья узнали, что он приехал, и пригласили в ресторан. Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку", - приводит слова Тибилова "Р-Спорт".

По информации Telegram-канала Baza, потасовка произошла в ресторане "Вегас". Вместе с Хадзиевым погиб ещё один мужчина, местный предприниматель. Другой пострадавший получил серьёзные травмы и сейчас находится в реанимации.

Сообщается, что после драки в ресторане в Моздоке возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "убийство и покушение на убийство двух и более лиц".