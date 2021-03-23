Соратники Навального начали кампанию за его освобождение: они планируют митинг с участием 500 000 человек

Как пишут соратники политика, будущая акция протеста будет "принципиально другим митингом, о котором будут знать все". Всем желающим участвовать в митинге предлагается оставить свой электронный адрес на специальном сайте.

Когда участников наберется 500 тысяч человек, соратники Навального обещают назвать дату проведения акции.

"Мы знаем, что единственным препятствием для этого является страх. Путин хорошо умеет торговать страхом. Его омоновцы с дубинками, его автозаки и судьи - все это работает на запугивание граждан нашей страны. Не выходи: тебя побьют, оштрафуют, арестуют - это его главный аргумент, главный инструмент удержания власти. Но еще мы прекрасно знаем: если выходит 1000 человек - их всех арестовывают, если 10 тысяч - разгоняют, а если 100 тысяч - ОМОН ведет себя как шелковый", - сказано в заявлении на сайте Навального.

Почти сразу после публикации анонса о запуске кампании сайт с регистрацией оказался недоступен.