От дружбы до предложения руки и сердца: белорусы рассказывают, как познакомились на протестах

Кирилл считает, что переживание одних и тех же эмоций и событий сближает. А люди, по его мнению, совсем по-другому открываются в критической ситуации.
"Весь лоск сходит и ты реально видишь какой он. Мы с девушкой, наверное, этот тест друг для друга прошли", - говорит Кирилл.
Сергею было 17 лет, когда он в августе 2020 года стал выходить на протесты. В сентябре на одной из воскресных акций протеста в центре города он стал в сцепку с мужчинами. Неожиданно к ним подошла девушка.
"Я добрался до драмтеатра, там только начали люди собираться, было 30- 40 человек. Было видно, что на кольце вокруг танка уже съезжаются автозаки и автобусы с милиционерами. Немного покружив, они вышли и стали выстраиваться. Началась паника. Чтобы поддержать боевой дух, люди начали формировать сцепку".
Оказавшись в ловушке, к Сергею подошла девушка Алена. Она попросила взять его за руку. Так гродненцы и познакомились.
"Было страшно. Сотрудники в гражданской одежде смеялись нам нами, но не трогали. Ждали команды. Чтобы как-то себя успокоить, люди в сцепке стали знакомиться и общаться. Меня трясло, а девушке по соседству было еще страшнее. Думал, она мою ладонь свернет в трубочку: так сильно сжимала руку".
Силовики зажали протестующих возлег магазина "Раніца". Бежать Сергею и Алене было некуда.
"С одной стороны я стою в сцепке с азотовцем, с другой - с будущей подругой. В итоге в один момент силовики просто ушли. Сняли с нас оцепление. Вот это было прямо счастье. В итоге мы продолжали весь протест быть вместе, болтали".
Новой подруге Сергея было тогда 19 лет. Небольшая разница в возрасте не помешала им завязать дружбу.
"При таких странных обстоятельствах мы познакомились и до сих пор общаемся. Для меня это знакомство было очень запоминающимся. Я учусь уже в Польше, а Алена в Гродно в местном университете".
"История любви во время протестов", - так называет свою романтическую встречу с подругой Татьяна. Девушки познакомились в августе во время марша по улицам города.
"Был первый день, когда мы уже без страха, но с верой в перемены вечером выходили к площади. Полетели в открытых еще тогда Telegram-каналах весточки о сборе на Ленина. Подхватили районы. Было страшно, но усидеть на диване не представлялось невозможным", - вспоминает Татьяна.
Татьяна собирала свой район на марш. Говорит, так получилось. К ней подходили люди, вместе они разворачивали флаги и шли в центр города. Примерно на середине пути Таня встретила Полину.
"По-моему, именно в тот момент я и пропала. Влюбилась? Возможно, отчасти. Повстречала близкого по духу человека. С которым захотелось разделить радости, печали и время".
Татьяна говорит, что их крепкая дружба с Полиной получилась благодаря протестам. Они до сих пор близко общаются.
"Листовки разносили, рисовали. Всего и не рассказать. Но я точно знаю, что пронесу это чувства восторга и нежности сквозь годы. Мы нашли друг друга во время протестов. И уже не потеряем. Вместе нам будет о чем рассказать внукам. Хотя, подозреваю, что путных старушек из нас не получится".
"Общий важный опыт - основа близких отношений"
Психотерапевт Игорь Попеня считает, что описанные истории - примеры переживания общих ценностей. Это то, что в итоге сближает людей.
"Мы все нуждаемся в единомышленниках. Нам важно, чтобы наше мировоззрение мог разделить близкий для нас человек. Напротив, сталкиваясь с разными взглядами в принципиальных вопросах, мы можем почувствовать отчуждение с ранее близкими людьми.
В критических обстоятельствах чувство страха особенно обостряет желание, чтобы рядом оказался человек, разделяющий твои переживания и испытывающий похожие эмоции. Близость, которая в обычных обстоятельствах может формироваться месяцами и годами, в критических ситуациях может появиться гораздо быстрее, особенно когда возникает много точек соприкосновения. Общие ценности, общий пережитый важный опыт - основа близких отношений".