Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный
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От дружбы до предложения руки и сердца: белорусы рассказывают, как познакомились на протестах

Иллюстративное фото ФОТО: Hrodna.life/Руслан Кулевич

Аня и Павел познакомились на дворовом чаепитии и сейчас готовятся к свадьбе. Сергей подружился с Аленой в сцепке, а Кирилл и Татьяна помирились после того, как вместе убегали от ОМОНа. Молодые люди рассказали Hrodna.life истории знакомств и отношений, которые завязались во время протестных акций после выборов 2020 года. 

Познакомилась с будущим мужем

Аня с Павлом познакомились на одной из акций протеста. После этого они подружились, стали встречаться и жить вместе. В марте Павел сделал Ане предложение.

Все началось в дворовом чате. Аня пошла на запланированную встречу и встретила там Павла. Он показался ей интересным из-за своей серьезности. Был сосредоточен, говорил четко и по делу.

"Когда я пришла, там уже была группа людей, среди которых был тот самый, мой, как я его называю, "товарищ полковник". Называю его так, потому что мне он сначала показался подозрительным. Я подумала, что он из органов. Тогда я про себя подумала: интересно было бы с ним больше пообщаться. Мы быстро нашли общий язык, ходили на марши. Нас очень быстро и незаметно все это сблизило".

Однажды пару хотела задержать милиция. По словам Ани, их спас уверенный тон голоса Павла в разговоре с сотрудниками - и они смогли уйти.

7 марта Павел сделал предложение девушке и она согласилась. Пара надеется на скорые перемены в стране. Свою семью они хотят создать в новой, спокойной и свободной стране.

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"Хотели бы расписаться 9 августа [день президентских выборов в 2020 году - Hrodna.life], но, к сожалению, это понедельник [в понедельник отделы ЗАГС в Беларуси не работают - Hrodna.life], поэтому будем думать ещё над датой. А что касается празднования, то ещё сомневаемся стоит ли. Все-таки Covid-19 не дремлет и собирать людей в одном месте небезопасно".

Пара сошлась на одном: день будет проходить в белорусском национальном стиле, независимо от того, будет празднование или нет.

Вместе убегали от ОМОНа и потом стали снова встречаться

Кирилл расстался с Татьяной в конце 2019 года. Их новые отношения начались 10 августа 2020 года на акции протеста в Минске. Те события вновь показали паре, что они важны друг для друга.

"Я очень переживал разрыв отношений. Татьяна себя тоже некомфортно ощущала. Мы долго вообще не общались", - говорит Кирилл. Но летом 2020 года они вновь встретились - свела одна компания. Вместе они оказались и на протестах, а в один момент пришлось вместе убегать от ОМОНа.

"Тогда мы поняли, что у нас больше точек соприкосновения, чем думали раньше. А потом момент такой был, когда на Немиге разгон протестующих. Нас чуть не окружили. Девушка растерялась, кинуть ее я не мог. Именно в этот момент понимаешь, как некоторые люди для тебя важны".

В новых отношения пара уже семь месяцев. Кирилл и Татьяна обдумывают снова жить вместе.

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"Мы стали друг друга лучше понимать. Конфликтов почти нет. Бывает, по ночам разными непотребствами в виде ленточек занимаемся [имеется в виду развешивание на улицах бело-красно-белых лент - Hrodna.life]. В общем, экстрим".

Кирилл считает, что переживание одних и тех же эмоций и событий сближает. А люди, по его мнению, совсем по-другому открываются в критической ситуации.

"Весь лоск сходит и ты реально видишь какой он. Мы с девушкой, наверное, этот тест друг для друга прошли", - говорит Кирилл.

Знакомство в сцепке

Сергею было 17 лет, когда он в августе 2020 года стал выходить на протесты. В сентябре на одной из воскресных акций протеста в центре города он стал в сцепку с мужчинами. Неожиданно к ним подошла девушка.

"Я добрался до драмтеатра, там только начали люди собираться, было 30- 40 человек. Было видно, что на кольце вокруг танка уже съезжаются автозаки и автобусы с милиционерами. Немного покружив, они вышли и стали выстраиваться. Началась паника. Чтобы поддержать боевой дух, люди начали формировать сцепку".

Оказавшись в ловушке, к Сергею подошла девушка Алена. Она попросила взять его за руку. Так гродненцы и познакомились.

"Было страшно. Сотрудники в гражданской одежде смеялись нам нами, но не трогали. Ждали команды. Чтобы как-то себя успокоить, люди в сцепке стали знакомиться и общаться. Меня трясло, а девушке по соседству было еще страшнее. Думал, она мою ладонь свернет в трубочку: так сильно сжимала руку".

Силовики зажали протестующих возлег магазина "Раніца". Бежать Сергею и Алене было некуда.

"С одной стороны я стою в сцепке с азотовцем, с другой - с будущей подругой. В итоге в один момент силовики просто ушли. Сняли с нас оцепление. Вот это было прямо счастье. В итоге мы продолжали весь протест быть вместе, болтали".

Новой подруге Сергея было тогда 19 лет. Небольшая разница в возрасте не помешала им завязать дружбу.

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"При таких странных обстоятельствах мы познакомились и до сих пор общаемся. Для меня это знакомство было очень запоминающимся. Я учусь уже в Польше, а Алена в Гродно в местном университете".

Нашла лучшую подругу

"История любви во время протестов", - так называет свою романтическую встречу с подругой Татьяна. Девушки познакомились в августе во время марша по улицам города.

"Был первый день, когда мы уже без страха, но с верой в перемены вечером выходили к площади. Полетели в открытых еще тогда Telegram-каналах весточки о сборе на Ленина. Подхватили районы. Было страшно, но усидеть на диване не представлялось невозможным", - вспоминает Татьяна.

Татьяна собирала свой район на марш. Говорит, так получилось. К ней подходили люди, вместе они разворачивали флаги и шли в центр города. Примерно на середине пути Таня встретила Полину.

"По-моему, именно в тот момент я и пропала. Влюбилась? Возможно, отчасти. Повстречала близкого по духу человека. С которым захотелось разделить радости, печали и время".

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Татьяна говорит, что их крепкая дружба с Полиной получилась благодаря протестам. Они до сих пор близко общаются.

"Листовки разносили, рисовали. Всего и не рассказать. Но я точно знаю, что пронесу это чувства восторга и нежности сквозь годы. Мы нашли друг друга во время протестов. И уже не потеряем. Вместе нам будет о чем рассказать внукам. Хотя, подозреваю, что путных старушек из нас не получится".

"Общий важный опыт - основа близких отношений"

Психотерапевт Игорь Попеня считает, что описанные истории - примеры переживания общих ценностей. Это то, что в итоге сближает людей.

"Мы все нуждаемся в единомышленниках. Нам важно, чтобы наше мировоззрение мог разделить близкий для нас человек. Напротив, сталкиваясь с разными взглядами в принципиальных вопросах, мы можем почувствовать отчуждение с ранее близкими людьми.

В критических обстоятельствах чувство страха особенно обостряет желание, чтобы рядом оказался человек, разделяющий твои переживания и испытывающий похожие эмоции. Близость, которая в обычных обстоятельствах может формироваться месяцами и годами, в критических ситуациях может появиться гораздо быстрее, особенно когда возникает много точек соприкосновения. Общие ценности, общий пережитый важный опыт - основа близких отношений".

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