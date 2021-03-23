От дружбы до предложения руки и сердца: белорусы рассказывают, как познакомились на протестах

Познакомилась с будущим мужем

Аня с Павлом познакомились на одной из акций протеста. После этого они подружились, стали встречаться и жить вместе. В марте Павел сделал Ане предложение.

Все началось в дворовом чате. Аня пошла на запланированную встречу и встретила там Павла. Он показался ей интересным из-за своей серьезности. Был сосредоточен, говорил четко и по делу.

"Когда я пришла, там уже была группа людей, среди которых был тот самый, мой, как я его называю, "товарищ полковник". Называю его так, потому что мне он сначала показался подозрительным. Я подумала, что он из органов. Тогда я про себя подумала: интересно было бы с ним больше пообщаться. Мы быстро нашли общий язык, ходили на марши. Нас очень быстро и незаметно все это сблизило".

Однажды пару хотела задержать милиция. По словам Ани, их спас уверенный тон голоса Павла в разговоре с сотрудниками - и они смогли уйти.

7 марта Павел сделал предложение девушке и она согласилась. Пара надеется на скорые перемены в стране. Свою семью они хотят создать в новой, спокойной и свободной стране.

"Хотели бы расписаться 9 августа [день президентских выборов в 2020 году - Hrodna.life], но, к сожалению, это понедельник [в понедельник отделы ЗАГС в Беларуси не работают - Hrodna.life], поэтому будем думать ещё над датой. А что касается празднования, то ещё сомневаемся стоит ли. Все-таки Covid-19 не дремлет и собирать людей в одном месте небезопасно".

Пара сошлась на одном: день будет проходить в белорусском национальном стиле, независимо от того, будет празднование или нет.

Вместе убегали от ОМОНа и потом стали снова встречаться

Кирилл расстался с Татьяной в конце 2019 года. Их новые отношения начались 10 августа 2020 года на акции протеста в Минске. Те события вновь показали паре, что они важны друг для друга.

"Я очень переживал разрыв отношений. Татьяна себя тоже некомфортно ощущала. Мы долго вообще не общались", - говорит Кирилл. Но летом 2020 года они вновь встретились - свела одна компания. Вместе они оказались и на протестах, а в один момент пришлось вместе убегать от ОМОНа.

"Тогда мы поняли, что у нас больше точек соприкосновения, чем думали раньше. А потом момент такой был, когда на Немиге разгон протестующих. Нас чуть не окружили. Девушка растерялась, кинуть ее я не мог. Именно в этот момент понимаешь, как некоторые люди для тебя важны".

В новых отношения пара уже семь месяцев. Кирилл и Татьяна обдумывают снова жить вместе.