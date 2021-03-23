Объяснял, что любит хоккей: белорус получил 15 суток из-за флага Канады в окне

"В декабре нам стали звонить участковые, приходить под окна "тихари". Просили, чтобы мы сняли флаг и "Погоню". Мы им объясняли, что это флаг Канады, а они говорили: "Снять", - рассказала Алеся.

Итог - Сергей получил 15 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции. Флаг силовики забрали с собой.

"Был случай в начале января или февраля: мужа подловили возле дома, посадили в авто "тихари" и участковый, завезли в РУВД. И участковый писал объяснительную на тему, почему у нас висят на окне канадский флаг и "Погоня", - продолжает Алеся. - Муж объяснил это тем, что в январе проходил молодёжный чемпионат по хоккею и он болеет за сборную Канады, поэтому и вывесил канадский флаг. А "Погоня" - это для декорирования окна. И "Погоня" - это историко-культурная ценность".

Никого это не убедило, и через несколько недель Сергей стал участником событий, которые, кажется, уже никого в Беларуси не удивляют. Сначала из милиции позвонили на телефон и поинтересовались, когда мужчина будет дома. Потом в дверной звонок позвонили неизвестные. Когда им не открыли, пришёл участковый. С его помощью силовики попали в квартиру Алеси и Сергея.

Алеся рассказывает, что мужа забрали из квартиры вместе с флагом.

"Они вместе поехали в РУВД. Получается, арестовали обоих".

В РУВД девушке сказали, что суд будет через сутки. Она стала искать адвоката, а в обед следующего дня позвонила в милицию. Там сказали, что суд уже прошёл.

Адвокат пригодилась для того, чтобы сходить в канцелярию суда и получить протокол судебного заседания. Тогда выяснилось, что формально арестом Сергея наказали не за канадский флаг в окне, а за неподчинение законным распоряжениям сотрудника ОВД. Алеся считает, что дело сфабриковано.

"Как я поняла, ему там написали в протоколе, что он добровольно дома оделся, сел в машину сотрудников, а потом уже как будто бы возле РУВД отказался выходить из неё, упирался ногами и хватался за их форму. За это его и посадили на 15 суток".

Сейчас девушка собирает передачу, которую постарается передать в среду.