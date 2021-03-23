"У меня "склонность к экстремизму". Как белорусские политзаключенные отбывают химию

"Со стороны руководства предвзятости не заметил. А со стороны оперативника было - постоянные подколки на проверках про красно-белых. Мы часто с ним спорим. Когда вышел фильм "Тротил протеста" об Автуховиче, мне не понравилось, как там все преувеличили. Я и спросил: а где от Автуховича пострадали мирные граждане, как говорят в сюжете? Он как начал реветь! Обычно проверка 10-15 минут занимает, а когда мы начинаем спорить - полчаса".

В Шумилино Кулакова ждет жена (она работает на местном сырзаводе) и двое сыновей - 3 и 10 лет.

"Настроение разное бывает. Верится, конечно, в лучшее. Иногда кажется, что к осени всё изменится, мы будем дома, а сядут те, кто действительно виноват".

"Большинство работает за ограждением, подсобными рабочими в исправительной колонии №11"

В Волковыске химию отбывает Юрий Костюк. Осужден на год за "надругательство над государственными символами" (статья 370 УК) - дернул государственный флаг, висевший на Брестской гостинице "Молодежная", и тот упал.

"Адвокат, которую я нанимал, была в шоке от приговора. Говорила: на ее практике впервые такое, что человек получает первую судимость - и ему максимальное наказание", - говорит парень.

Юрию 23 года, он из Пружан, работал укладчиком-упаковщиком на молочном комбинате. В ноябре, как начались судебные заседания, пришлось уволиться по соглашению сторон. На химии в исправительном учреждении №29 парень с 26 февраля.

"Как проводили? Попрощался и поехал. Мне предлагали этапом добираться, но я отказался - друг на машине завез".

Работу парню пока не подобрали.

"Здесь в колхозе работают, на мясокомбинате, но большинство - за ограждением, подсобными рабочими в исправительной колонии №11. Когда приехал, я сидел на карантине две недели в отдельной комнате. Сейчас в комнате 10 человек кроме меня".

По словам парня, он там единственный политический и поэтому на особом контроле.

В казарме в воспитательной комнате есть телевизор и настольный теннис. Есть тренажерный зал. Средняя стоимость коммунальных услуг на осужденного - 2 рубля 50 копеек в сутки.

"Я не знаю, как мне здесь жить за свой счет - коммуналку платить, медкомиссию за свои деньги проходить. У меня кроме матери никого нет. Она работает еще, но я на ее помощь особо не рассчитываю. Ведь она сейчас платит коммунальные за мою и свою квартиру, плюс кредит у нее.

Мне друг перечислял деньги на продукты и сигареты. Здесь приезжает автолавка по воскресеньям, так я покупал себе поесть. Макароны с хлебом - тоже еда, оказывается.

Не лучшая обстановка, такое впервые у меня в жизни. Да и приболел еще немного", - без оптимизма воспринимает ситуацию Юрий.

"Лекции у нас только по здоровому образу жизни"