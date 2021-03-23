Попытка убийства латвийского пограничника связана с международной организованной преступностью

Государственная полиция и Госпогранслужба пока шире не комментируют нападение и его версии.

Сегодня в комиссии Сейма Пуятс заявил, что преступники пытались убить одного из лучших пограничников, работающих в сфере уголовного розыска. Этот сотрудник принимал участие в борьбе с организованной контрабандой сигарет.

Пуятс поблагодарил Государственную полицию, которая серьезно расследовала это дело. У него есть информация о "хороших зацепках", поэтому он надеется раскрыть преступление, призвав к ответственности не только преступников, но и организаторов.

"Существует также международное сотрудничество, потому что речь идет о трансграничной преступности.

Здесь не только Латвия и Литва, есть и несколько других стран.

Очень серьезная транснациональная организованная преступность, которая стремилась таким образом повлиять (на пограничный контроль). Как видите, если не получается выбить пограничника из строя одними средствами, в ход идут другие", - сказал Пуятс.

Уже сообщалось, что утром 6 ноября прошлого года в Даугавпилсе было совершено покушение на пограничника. Сотрудник Государственной пограничной охраны, 1973 г.р., при выходе на работу подвергся нападению со стороны двух неизвестных. Нападавшие применили слезоточивый газ и несколько раз ударили потерпевшего по голове и телу похожим на молоток предметом.

Мужчине удалось скрыться от нападавших и вызвать медицинскую помощь.

Как подчеркнула полиция после нападения, характер преступления и обстоятельства его совершения дают основание полагать, что инцидент представлял собой попытку убийства, связанную с профессиональной деятельностью потерпевшего.