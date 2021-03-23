Правительство обсудит постепенное смягчение ограничений

Группа оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса разрабатывает предложения по смягчению ограничений.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что на этой неделе Кабинет министров может обсудить смягчение введенных в стране ограничений.
Он добавил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.
при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения.
Решение о том, продлевать или отменять режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.