Правительство обсудит постепенное смягчение ограничений

Группа оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса разрабатывает предложения по смягчению ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что на этой неделе Кабинет министров может обсудить смягчение введенных в стране ограничений.

Он добавил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер отметил, что

при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения.