Вт, 23.03.2021
Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него - это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, который не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера. Ксения Собчак
Ксения Собчак

"Как у нашего соседа Латвии": Эстонии грозит локдаун до конца лета

Человек в локдауне ФОТО: Getty Images

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии по-прежнему растет и, если его распространение не прекратится, локдаун сохранится на все лето, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как Каллас написала на своей странице в Facebook, по данным научного совета и департамента здоровья Эстонии, ограничения стабилизируют взрывной рост распространения вируса и пока рано говорить об окончательном эффекте от ограничений, заболеваемость продолжает медленно, но уверенно расти.

Предложенный во время введения обширных ограничений оптимистичный прогноз, согласно которому заболеваемость к середине апреля составит менее 500 человек в день, вряд ли сбудется.

"Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке - точно так же, как наш южный сосед Латвия,

которая находится на замке с ноября. Остановится экономика, остановится социальное общение, все остановится", - написала премьер-министр.

"Правительство может бесконечно вводить ограничения, но именно люди должны им следовать. Правительство может так и продолжить вводить ограничения, но вирус все равно будет передаваться от человека к человеку", - написала Каллас и призвала следовать ограничениям и рекомендациям.

"Призываю каждого как следует подумать, делают ли они ежедневно все возможное, чтобы не заразиться и никого по незнанию не заразить самим. И подумать, что еще они могли бы сделать для этого", - написала премьер.

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