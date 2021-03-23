"Как у нашего соседа Латвии": Эстонии грозит локдаун до конца лета
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии по-прежнему растет и, если его распространение не прекратится, локдаун сохранится на все лето, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Заболеваемость коронавирусом в Эстонии по-прежнему растет и, если его распространение не прекратится, локдаун сохранится на все лето, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Как Каллас написала на своей странице в Facebook, по данным научного совета и департамента здоровья Эстонии, ограничения стабилизируют взрывной рост распространения вируса и пока рано говорить об окончательном эффекте от ограничений, заболеваемость продолжает медленно, но уверенно расти.
Предложенный во время введения обширных ограничений оптимистичный прогноз, согласно которому заболеваемость к середине апреля составит менее 500 человек в день, вряд ли сбудется.
"Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке - точно так же, как наш южный сосед Латвия,
которая находится на замке с ноября. Остановится экономика, остановится социальное общение, все остановится", - написала премьер-министр.
"Правительство может бесконечно вводить ограничения, но именно люди должны им следовать. Правительство может так и продолжить вводить ограничения, но вирус все равно будет передаваться от человека к человеку", - написала Каллас и призвала следовать ограничениям и рекомендациям.
"Призываю каждого как следует подумать, делают ли они ежедневно все возможное, чтобы не заразиться и никого по незнанию не заразить самим. И подумать, что еще они могли бы сделать для этого", - написала премьер.