"Как у нашего соседа Латвии": Эстонии грозит локдаун до конца лета

Как Каллас написала на своей странице в Facebook, по данным научного совета и департамента здоровья Эстонии, ограничения стабилизируют взрывной рост распространения вируса и пока рано говорить об окончательном эффекте от ограничений, заболеваемость продолжает медленно, но уверенно расти.

Предложенный во время введения обширных ограничений оптимистичный прогноз, согласно которому заболеваемость к середине апреля составит менее 500 человек в день, вряд ли сбудется.

"Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке - точно так же, как наш южный сосед Латвия, 4

которая находится на замке с ноября. Остановится экономика, остановится социальное общение, все остановится", - написала премьер-министр.

"Правительство может бесконечно вводить ограничения, но именно люди должны им следовать. Правительство может так и продолжить вводить ограничения, но вирус все равно будет передаваться от человека к человеку", - написала Каллас и призвала следовать ограничениям и рекомендациям.