Эстония ⟩ Коронавирус на возраст не смотрит, в больницах уже лежат и дети

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы (LTKH) Аркадий Попов пояснил Postimees, что в его больнице на лечении с Covid-19 находится 106 пациентов. Всего в их больнице 130 койко-мест для зараженных коронавирусом.

"Еще 24 места свободны, хотя шесть из них находятся в женском отделении, куда госпитализируют только тех больных Covid-19, кто находится в больнице на гинекологическом лечении или тех, кто нуждается в акушерской помощи", - объяснил Попов. Это означает, что LTKH не использует эти места для лечения пациентов с трудностями дыхания.

К примеру, около семи утра в LTKH было одно свободное место в интенсиве, а уже к восьми утра койко-место было отдано больному с коронавирусом. "Ситуация сегодня терпимая, потому что мы смогли выписать относительно много пациентов. В то же время посмотрим, как будет развиваться обстановка сегодня", - сказал Попов.

Таллинну приходит на помощь юг

Таллиннским больницам помощь предлагает медицинский штаб Лыунаского региона, в том числе и Клиника Тартуского университета. "Бригады скорой помощи регулярно приезжают из Тарту, чтобы доставить больных с коронавирусом в больницы Лыунаского региона", - сказал доктор Попов.

Руководитель кризисной комиссии Клиники ТУ Йоэль Старкопф подтвердил Postimees, что вечером в понедельник было решено, что с сегодняшнего дня, 23 марта, две машины скорой помощи будут ездить в Таллинн, каждая будет брать по два коронавирусных пациента. Машины будут ездить туда и обратно дважды в день и, таким образом, каждый день из Таллинна будут привозить по восемь пациентов на лечение в Лыунаский регион. "Это будет возможно до тех пор, пока наши места не будут заполнены окончательно", - отметил Старкопф. Когда именно это случится, никто сказать не может. По словам Старкопфа, все зависит от уровня заболеваемости в Пыхьяском и Лыунаском регионах.

Занятость койко-мест для ковид-больных в LTKH сегодня утро составляла 82 процента, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) - 92 процента, в Ида-Таллиннской центральной больнице - 90 процентов. По словам Попова, помощь с юга крайне необходима.

"Тем более, что мы знаем, что за сутки в каждой больнице госпитализируется почти 20 человек (в Пыхьяском регионе - прим.ред.). Это значит, что койки заполнятся за один день, если никто не придет нам на помощь", - сказал Попов.

Возраст больных становится всё моложе

Сегодня средний возраст больных Covid-19 в Эстонии составляет 68 лет. В LTKH - 65 лет. "Это произошло за полтора месяца - в феврале средний возраст составлял 72 года, - пояснил Попов. - Очень мало пациентов поступает в больницу из домов призрения, потому что там люди вакцинированы. Сейчас больных привозят к нам на скорых из обычных домов, и основным симптомом заболевшего является затрудненное дыхание, то есть воспаление легких", - сказал Попов.