Вт, 23.03.2021
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Ксения Собчак

Эстония ⟩ Коронавирус на возраст не смотрит, в больницах уже лежат и дети

Фото иллюстративное. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

К утру 23 марта в больничном лечении в Эстонии нуждались 692 пациента, из которых 66 находились в отделении интенсивной терапии, из них 52 человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди пациентов есть пять человек младше 19 лет, сообщает Rus.Postimees.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы (LTKH) Аркадий Попов пояснил Postimees, что в его больнице на лечении с Covid-19 находится 106 пациентов. Всего в их больнице 130 койко-мест для зараженных коронавирусом.

"Еще 24 места свободны, хотя шесть из них находятся в женском отделении, куда госпитализируют только тех больных Covid-19, кто находится в больнице на гинекологическом лечении или тех, кто нуждается в акушерской помощи", - объяснил Попов. Это означает, что LTKH не использует эти места для лечения пациентов с трудностями дыхания. 

К примеру, около семи утра в LTKH было одно свободное место в интенсиве, а уже к восьми утра койко-место было отдано больному с коронавирусом. "Ситуация сегодня терпимая, потому что мы смогли выписать относительно много пациентов. В то же время посмотрим, как будет развиваться обстановка сегодня", - сказал Попов.

Таллинну приходит на помощь юг

Таллиннским больницам помощь предлагает медицинский штаб Лыунаского региона, в том числе и Клиника Тартуского университета. "Бригады скорой помощи регулярно приезжают из Тарту, чтобы доставить больных с коронавирусом в больницы Лыунаского региона", - сказал доктор Попов.

Руководитель кризисной комиссии Клиники ТУ Йоэль Старкопф подтвердил Postimees, что вечером в понедельник было решено, что с сегодняшнего дня, 23 марта, две машины скорой помощи будут ездить в Таллинн, каждая будет брать по два коронавирусных пациента. Машины будут ездить туда и обратно дважды в день и, таким образом, каждый день из Таллинна будут привозить по восемь пациентов на лечение в Лыунаский регион. "Это будет возможно до тех пор, пока наши места не будут заполнены окончательно", - отметил Старкопф. Когда именно это случится, никто сказать не может. По словам Старкопфа, все зависит от уровня заболеваемости в Пыхьяском и Лыунаском регионах.

Занятость койко-мест для ковид-больных в LTKH сегодня утро составляла 82 процента, в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) - 92 процента, в Ида-Таллиннской центральной больнице - 90 процентов. По словам Попова, помощь с юга крайне необходима. 

"Тем более, что мы знаем, что за сутки в каждой больнице госпитализируется почти 20 человек (в Пыхьяском регионе - прим.ред.). Это значит, что койки заполнятся за один день, если никто не придет нам на помощь", - сказал Попов.

Возраст больных становится всё моложе

Сегодня средний возраст больных Covid-19 в Эстонии составляет 68 лет. В LTKH - 65 лет. "Это произошло за полтора месяца - в феврале средний возраст составлял 72 года, - пояснил Попов. - Очень мало пациентов поступает в больницу из домов призрения, потому что там люди вакцинированы. Сейчас больных привозят к нам на скорых из обычных домов, и основным симптомом заболевшего является затрудненное дыхание, то есть воспаление легких", - сказал Попов.

В настоящее время в больницу поступают люди с наиболее тяжелой формой пневмонии, нуждающиеся в немедленной интенсивной терапии второй или третьей степени. Кроме того, имеет значение и наличие у человека сопутствующих заболеваний.

Профессор Старкопф пояснил, что в Клинике ТУ число больных в последние дни относительно стабильное. 

По состоянию на сегодняшнее утро у них было 68 пациентов, нуждающихся в изоляции. "У нас очень серьезная ситуация в отделении интенсивной терапии, где находятся 22 пациента, 17 из которых находятся на аппарате ИВЛ", - сказал Старкопф.

Пятеро пациентов, поступивших к ним вчера в отделение Covid-19, были в возрасте 43-79 лет. "У нас на лечении есть люди от 8 до 90 лет. То есть, есть и дети", - сказал Старкопф.

По состоянию на вчерашний день в Эстонии было 1095 койко-мест для Covid-больных и еще 84 места подготовлены в отделении интенсивной терапии III степени.

  • В Центральной больнице Ида-Виру занято 74 процента covid-мест и 57 процентов мест в интенсиве III степени.
  • В Клинике ТУ занято 66 процентов covid-мест и 88 процентов мест в интенсиве III степени.
  • В Нарвской больнице занято 62 процента covid-мест.
  • В Лыунаском регионе занято 55 процентов covid-мест и 81 процент мест в интенсиве III степени.
  • В Ида-Таллиннской центральной больнице занято 90 процентов covid-мест и 89 процентов мест в интенсиве III степени.
  • В Ляэне-Таллиннской центральной больнице занято 82 процента covid-мест и 50 процентов мест в интенсиве III степени.
  • В Раквереской больнице занято 77 процентов covid-мест и все места в интенсиве III степени.
  • В Северо-Эстонской региональной больнице занято 92 процента covid-мест и 89 процентов мест в интенсиве III степени.
  • В больнице Рапламаа занято 88 процентов covid-мест.
  • В больнице Ляэнемаа занято 83 процента covid-мест.
  • Всего в Пыхьяском регионе занято 78 процентов covid-мест и 83 процента мест в интенсиве III степени.

Больничная система трещит по швам

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) пояснил, что нельзя бесконечно предполагать, что больничная система Эстонии сможет долго лечить по 700 пациентов с Covid-19 в день, а также всех остальных, кто нуждается в помощи. "Это просто нереально", - добавил Кийк.

"Больницы сотрудничают на всех уровнях, пытаясь расширить свои возможности. Увеличение возможностей лечения инфекционных заболеваний может означать снижение качества лечения", - сказал руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

В Пыхьяском регионе потолок уже достигнут - пациентов с коровирусом переводят как в Пярнускую больницу, так и в Тартускую клинику. "Сейчас мы можем справиться с объемом интенсивной терапии. Надеемся, что на следующий большой шаг идти не придется. Мы надеемся на стабилизацию ситуации", - добавил Суле.

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