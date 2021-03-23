В понедельник больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в трех городах

Из числа новых случаев заражения в Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 182 случая, а общее количество заболевших в столице за 14 дней составляет на данный момент 2359 человек. В Елгаве вчера было обнаружено 24 новых случая заражения, а общее число случаев достигло 272 за последние две недели.

В Юрмале был зарегистрирован 21 новый заболевший, за две недели их число достигло 187 человек. В последний день в Даугавпилсе было обнаружено 20 новых инфицированных, в Гулбенском районе - 16, в Тукумском районе - 13, а в Олайнском районе - 10. За прошедшие сутки в ряде других муниципалитетов зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2359, Даугавпилсе - 410, Елгаве - 272, Лиепае - 217, Балвском районе - 202, Юрмале - 187, а также Гулбенском районе - 175 жителей.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления, показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 жителей в настоящее время составляет 372 человека. В свою очередь, в 39 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших в последний день изменений, то оно является самым высоким в районах городов Балви, Виляки, Лудза, Варакляны, Гулбене, Сея, Прейли, Ругаи, Эргли, Кримулда и Виляны.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.