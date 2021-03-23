Путин привился от коронавируса. Какую вакцину для этого использовали - тайна
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, пишет "Медуза". Как сообщил пресс-секретарь Путина, он чувствует себя хорошо.
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, пишет "Медуза". Как сообщил пресс-секретарь Путина, он чувствует себя хорошо.
"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - проинформировал Песков.
Какой именно препарат использовался для вакцинации президента России, пока не называется - в Кремле эту информацию не раскрыли.
Ранее в понедельник, 22 марта, Владимир Путин сообщил, что сделает прививку от коронавируса.
Дмитрий Песков в общении со СМИ сказал, что это не будет публичным мероприятием, также не будет производиться фото- и видеосъемка, по причине того, что президенту "это не нравится".