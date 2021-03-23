Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный

Путин привился от коронавируса. Какую вакцину для этого использовали - тайна

Владимир Путин ФОТО: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, пишет "Медуза". Как сообщил пресс-секретарь Путина, он чувствует себя хорошо.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - проинформировал Песков.

Какой именно препарат использовался для вакцинации президента России, пока не называется - в Кремле эту информацию не раскрыли.

Ранее в понедельник, 22 марта, Владимир Путин сообщил, что сделает прививку от коронавируса.

Дмитрий Песков в общении со СМИ сказал, что это не будет публичным мероприятием, также не будет производиться фото- и видеосъемка, по причине того, что президенту "это не нравится".

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