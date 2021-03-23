Главное за 23 марта ⟩ Анонс смягчения ограничений и пьяный "Форсаж" в Старой Риге

События дня:

Завтра правительство обсудит постепенное смягчение ограничений. Группа оперативного управления разрабатывает предложения по смягчению ограничений. Премьер-министр ранее заявил, что на этой неделе Кабмин может обсудить смягчение ограничений. Решение о том, продлевать или отменять режим ЧС после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи.

Арестованы части компаний, представленных Шкеле и Шлесерсом. Согласно информации, в марте был наложен арест на имущество Шкеле - акции стоимостью 88 888 евро. Также применен арест другого имущества Шкеле - акций компании TA sabiedrība стоимостью 4020 евро. Арест наложен и на имущество Шлесера - акции Avadel на сумму 10 000 евро.

В Старой Риге пьяная женщина устроила три аварии и пыталась скрыться с места происшествия. Женщина врезалась в витрину магазина, после чего въехала в фасад дома и задела другую машину. После этого она пыталась скрыться с места происшествия. Выяснилось, что в организме женщины было 2,19 промилле алкоголя.

"Я был шокирован": Генпрокурор прокомментировал обвинение родителей утонувшего мальчика. Генеральный прокурор, "как любой нормальный человек", был шокирован тем, что родителей утонувшего в 2017 году в вентспилсском бассейне мальчика обвинили в недекларировании полученной компенсации, поэтому призвал парламентариев немедленно внести поправки в соответствующий закон.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек. За сутки сделано 18 614 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболело 7097 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372 случая на 100 000 населения, что немного выше, чем вчера - 370,1.

В Эстонии сообщили о судорогах по всему телу с потерей сознания и других побочных эффектах вакцинации. Как сообщил Лекарственный департамент Эстонии, на прошлой неделе было получено 370 сообщений о побочных действиях AstraZeneca, что в 10 раз превышает количество побочных действий от вакцины Pfizer-BioNTech. Однако у вакцины AstraZeneca было меньше серьезных побочных эффектов.

Путин привился от коронавируса. Какую вакцину для этого использовали - тайна. "Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - проинформировал Песков. Какой именно препарат использовался для вакцинации президента России, пока не называется - в Кремле эту информацию не раскрыли.

Раймонд Паулс рассказал о своем самочувствии после вакцинации. На вопрос о каких-либо необычных ощущениях после вакцинации Паулс ответил отрицательно. "Ничего не заметил. Как я себя чувствую? Старый и больной - так я себя чувствую", - сказал он, добавив, что прививался вакциной Moderna.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского журнала Playboy. На снимках для издания Настя позирует как в белье, так и полностью обнаженной. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.

Двукратного чемпиона FCF MMA убили в одном из ресторанов Северной Осетии. По словам президента федерации MMA Северной Осетии Ибрагима Тибилова, Хадзиев приехал для того, чтобы обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была запланирована подготовка к следующему бою.