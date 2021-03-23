Следственный комитет России приведет проверку из-за интервью скопинского маньяка Собчак

После выхода интервью общественные деятели и журналисты обратили внимание "на возможное приготовление нового преступления со стороны" Мохова, сказано на сайте ведомства.
Напомним, в понедельник, 22 марта на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью Виктора Мохова. В нем Мохов бросил фразу, что Елена Самохина, которая во время заточения трижды рожала от Мохова детей, больше не становилась матерью.
"От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею",
Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания бывшего заключенного, озвученные в СМИ, и дать им правовую оценку. Что это может значить для Мохова - пока не ясно.
Ранее депутат Госдумы России Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить то же высказывание Мохова. Другой депутат попросил МВД проверить все интервью.
После премьеры фильма Владимир Соловьев, глава Союза журналистов России, а также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложили запретить осужденным по тяжелым статьям людям давать интервью.