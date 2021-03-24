Ср, 24.03.2021
От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею Виктор Мохов, "скопинский маньяк"
Виктор Мохов, "скопинский маньяк"

В Одни Ворота: "Реал" - следующий победитель Лиги чемпионов?
Подкаст Radio SWH+

Серхио Рамос ФОТО: EPA/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

Кто выиграет Лигу чемпионов можно было сказать уже прошлым летом, если вы фанат "Реала". Исторически так сложилось, что "Бавария" выиграла турнир в 2001, а в следующем году выиграл "Реал", в 2013-м выиграла "Бавария", а в 2014-м снова "Реал". "Бавария" праздновала победу в 2020-м...

"Реал" вышел на "Ливерпуль" в 1/4 финала и это ремейк финала 2018 года. Интереса вокруг этой пары много - вернуть долги за поражение это не только вопрос престижа для "Ливерпуля", но и единственный способ пробиться в Лигу чемпионов на следюущий сезон, так как дела в АПЛ у команды очень плохи.

Обзор шансов обеих команд и то как распределились остальные пары, новости других видов спорта - всё это в программе "В Одни Ворота".

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