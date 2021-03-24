В Одни Ворота: "Реал" - следующий победитель Лиги чемпионов?

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Кто выиграет Лигу чемпионов можно было сказать уже прошлым летом, если вы фанат "Реала". Исторически так сложилось, что "Бавария" выиграла турнир в 2001, а в следующем году выиграл "Реал", в 2013-м выиграла "Бавария", а в 2014-м снова "Реал". "Бавария" праздновала победу в 2020-м...

"Реал" вышел на "Ливерпуль" в 1/4 финала и это ремейк финала 2018 года. Интереса вокруг этой пары много - вернуть долги за поражение это не только вопрос престижа для "Ливерпуля", но и единственный способ пробиться в Лигу чемпионов на следюущий сезон, так как дела в АПЛ у команды очень плохи.