"Придется верить на слово". Чем прививка Путина отличается от других мировых примеров

Вечером во вторник Кремль объявил, что Путин сделал прививку. "Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сообщение о вакцинации Путина появилось также в официальном аккануте "Спутник V" в "Твиттере", однако в нем не уточняется, какой вакциной привился президент.

Russia’s President Vladimir Putin gets vaccinated against COVID-19. pic.twitter.com/mqS4AT6mi4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 23, 2021

Никаких фото и видео Кремль не предоставил. А как себя вели в таких ситуациях другие мировые лидеры?

"Ему это не нравится"

Во вторник утром Песков на брифинге заявил, что россиянам не продемонстрируют то, как будет прививаться президент.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что многие россияне скептически относятся к вакцине от Covid-19, и спрашивали, почему Путин не сделает прививку публично, как это делали президент США или британский премьер (см. фото ниже). Песков же заявил, что Путин и так достаточно сделал для пропаганды вакцин. Вот как звучал этот диалог.

"Комсомольская правда": Вы нам это [вакцинацию президента] покажете или мы на слово вам поверим?

Дмитрий Песков: Вам придется верить на слово.

"Комсомольская правда": Тогда скажите, Владимир Владимирович поедет куда-то в прививочный кабинет или к нему придут?

Дмитрий Песков: Я не могу сказать, я точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Это такая достаточно несложная процедура, и, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента.

"Комсомольская правда": Мобилизирующий фактор интересует... Потому что мало еще народу привилось, в Штатах - гораздо больше. И если все увидят, как Владимир Владимирович делает прививку, то может, какие-то сомневающиеся люди скажут: "О, Путин привился - пойду и я".

Песков: Услышат. И с учетом растущих темпов производства, примут решение о вакцинации. Это серьезный вопрос. И мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации.

Би-би-си: Почему сейчас? Что изменилось? Раньше президент говорил, что, наверное, сделает это осенью по графику. А пока еще только весна.

Песков: Президент не говорил, что сделает осенью. Президент на встрече с главными редакторами говорил, что в начале осени ему нужно быть в обычном активном состоянии - и с точки зрения перемещений, и с точки зрения неограниченного общения с людьми, с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее. Нужно прийти к этому моменту, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет.