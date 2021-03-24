"Держитесь все!": Василиса Володина предупредила, к чему готовиться до 14 апреля

Это время идеально подходит для открытых контактов, налаживания отношений, выражения эмоций. Только не переусердствуйте, предупреждает эксперт и бращается ко всем женщинам.

"Повод железный - Венера пинком ноги открыла дверь в знак Овна. Эй вы там, держитесь все! (...)

Подруги, наступает время выражать эмоции предельно ярко и бороться за свои права по-настоящему (до 14.04).

Не перестараться бы. Чтобы на любовно-семейном фронте звучали страстные стоны, а не взрывы упреков и требований.

Проявляя инициативу и падая грудью на амбразуру новых отношений, старайтесь не погибнуть. Ситуации "он привлекателен, я чертовски привлекательна, зачем зря время терять?" будут встречаться сплошь и рядом. Но на все амбразуры не нападаешься. Играй гормон, да не заигрывайся!

Контролируйте желание принарядиться. А то, воображая себя Вивьен Вествуд и Жан-Полем Готье, получите вместо них на селфи Карину Барби или Джигурду (у всех перечисленных персон Венера как раз в Овне - оцените вызов в имидже и разнообразие вариантов его реализации. А еще оцените тщательность, с которой я всегда выбираю примеры).

С порывами перекрасить волосы в радикально черный цвет или лечь под нож пластического хирурга тоже требуется умение прицеливаться,

а не только стрелять. В эти дни особенно, хотя и вообще тоже.

Сыпьте больше комплиментов, и не только мне, лесть работает!" - написала Василиса Володина на своей страничке в Instagram.