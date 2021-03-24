Эстонские медсестры предупреждают: после коронакризиса последует волна увольнений

"Когда однажды пандемия коронавируса закончится, наша система здравоохранения угодит в настоящий кризис. Ожидается волна увольнений. Люди устали. Ни одного реального решения по исправлению ситуации принято не было - переговоры по коллективным договорам застопорились, а прием будущих медсестер на учебу не увеличился.

Медсестер и других сотрудников здравоохранения хвалит вся Эстония, но они ждут действий, которые показали бы, что их самоотверженность в нашем обществе действительно нужна", - сказала президент Эстонского союза медсестер Аннели Каннус.

Эстонский союз медсестер предлагал начать обсуждение коллективных договоров еще прошлым летом, но переговоры были приостановлены. "Другие страны действуют - прием на обучение на медсестер увеличили, например, Великобритания и Финляндия. Также обе страны вербуют работников из других стран, в том числе из Эстонии. Почему медсестра должна оставаться здесь, где ее ценят лишь на словах, если в соседнем государстве организация труда разумнее и зарплата выше?" - спрашивает Каннус у членов Рийгикогу и правительства.

"Примерно год обучения на медсестру - это практика в медицинском учреждении. В настоящее время практика не оплачивается, что препятствует увеличению числа будущих медсестер, принимаемых в медицинские вузы. Министерство социальных дел подсчитало, что плата за прохождение практики обошлась бы примерно в 1,5 миллиона евро в год.

Обидно, что решение проблемы нехватки медсестер в системе здравоохранения Эстонии стоит за такой маленькой суммой", - добавила она.