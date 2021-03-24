Думпис: Мне каждый день кто-нибудь говорит, что больше не может выдержать

"Для тех, кто считает, что вирус SARS Cov2 существует, альтернативы на самом деле нет. Нельзя допустить рост болезни, пока каждый, кто хочет, не получит свою вакцину. Это настоящая цель. Мы должны объединиться и выстоять", - пишет Думпис.

Комментируя распространенность в Латвии варианта вируса B.1.1.7, инфектолог во вторник, 23 марта, констатировал, что он "вырос до опасного уровня" (40-50%).

Эксперт подчеркнул, что стабилизация кривой заболеваемости означает, что ограничения, тестирование и выявление контактов имеют эффект, но опыт других стран показывает, что по мере увеличения доли этого более заразного варианта вируса заболеваемость все еще увеличивается и требует реакции.

"Если кто-то думает, что я создаю ложную тревогу, то как насчет Германии, где заболеваемость и смертность уже давно намного ниже, чем у нас, а число вакцинированных намного выше. Они только продолжают ужесточать ограничения, которые и так уже строже, чем здесь", - говорит инфектолог.

Он также упомянул опыт Британии: эта страна уже в большей степени победила пандемию, и во многом благодаря очень строгим ограничениям и огромному охвату вакцинацией, тем не менее рекомендация не путешествовать без необходимости была усилена штрафом в размере 5000 фунтов за поездку на отдых за границу.

Jo mazāks uz vietas saslimušo skaits, jo lielāka kļūs importētu gadījumu nozīme. Daži siltajās zemēs patlaban cirkulējošie vīrusa varianti varētu vājāk pakļauties vakcīnu aizsardzībai. Ja ceļošana tiek atļauta, tad jānodrošina tiešām stingra kontroles sistēma atbraucējiem. — Uga Dumpis (@udumpis) March 13, 2021

Текущий опыт европейских стран ясно показывает, что снятие ограничений до того, как будет достигнут высокий охват вакцинацией, ведет к еще более строгим ограничениям, ранее сказал инфектолог.

В качестве хорошего примера для подражания Думпис приводит Данию: "В настоящее время в Дании один из самых высоких уровней охвата вакцинацией в Европе. У нее также лучшая в мире система тестирования и секвенирования для мониторинга вирусов. Так что их планы на ближайшее будущее оптимистичны. Хороший пример для нас, как для маленькой страны".