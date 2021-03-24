Кладбище химоружия на дне Балтийского моря: Европарламент опасается экологической катастрофы

"В своем обращении мы выдвигаем девять предложений, как ЕС мог бы нам помочь. Одна из мер заключается в том, чтобы для решения этой проблемы было обеспечено необходимое финансирование из программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы. В числе прочего мы предложили, чтобы этим вопросом можно было бы заниматься в сотрудничестве ЕС и НАТО", - добавил Урмас Паэт.

Таким образом, члены Европарламента настоятельно призывают Европейскую комиссию:

1. обеспечить непрерывность действий, предпринятых в предыдущие годы, в таких проектах как CHEMSEA, DAIMON и в выполняемом в настоящее время DAIMON 2;

2. обеспечить финансирование исследований и деятельности, необходимых для устранения опасностей, связанных с затоплением боеприпасов в Балтийском море, в рамках программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы и смежных программ;

3. поддерживать усилия на национальном уровне, такие как картографирование мест захоронения боеприпасов, а также контроль и уничтожение опасных материалов;

4. обеспечить необходимое финансирование и поддерживать разработку экологически безопасных технологий утилизации и уничтожения обычных и химических боеприпасов;

5. обеспечить, чтобы смежные программы позволяли подпроектам покрывать регионы, затронутые той же проблемой (Адриатико-Ионическое море, Северное море, Балтийское море) и обмениваться опытом;

6. гарантировать, что проблема будет отражена во всех соответствующих политических сферах Европейского союза и программах, включая Рамочную директиву морской стратегии и План действий по стратегии безопасности на море ЕС;

7. инициировать работу над комплексным планом действий по обезвреживанию и устранению опасных останков Второй мировой войны;

8. включить проблему как одно из направлений сотрудничества ЕС-НАТО;

9. привлекать все соответствующие европейские агентства и учреждения к использованию всех доступных ресурсов, включая Европейское оборонное агентство.