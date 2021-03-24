Ср, 24.03.2021
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Кладбище химоружия на дне Балтийского моря: Европарламент опасается экологической катастрофы

Балтийское море. ФОТО: Peter Hartenfelser via www.imago-images.de/imago images/Hartenfelser

Минимум 50 000 тонн химического оружия и боеприпасов - именно столько, по предварительным оценкам, покоится на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Может ли это спровоцировать экологическую катастрофу? Депутаты Европарламента уверены, что да, и тогда ее последствиями придется заниматься десятилетиями, пишет Rus.Postimees.

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт и шесть его коллег отправили президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором выразили обеспокоенность рисками, связанными с химическими и обычными боеприпасами на дне Балтийского моря.

Урмас Паэт. ФОТО: Sander Ilvest

"Это одна из наиболее существенных причин загрязнения на Балтике, поскольку последствия возможных разливов и утечек выходят за пределы одной страны и имеют экономические, социальные, медицинские и экологические последствия. Поэтому мы призываем Европейскую комиссию к незамедлительным действиям и выделению необходимых финансовых ресурсов в новых финансовых перспективах не только в программе "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2021-2027 гг., но и в других смежных программах, в которые должен быть включен вопрос о сброшенных на морское дно боеприпасах», - сказано в обращении евродепутатов.

В их обращении сказано, что вследствие Второй мировой войны десятки тонн боеприпасов и химического оружия были сброшены в Балтийское море, которое сейчас эксперты считают одним из самых загрязненных в мире.

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Кроме того, из-за неполной документации о количестве и местах затопления невозможно определить точное количество химических боеприпасов, лежащих на морском дне и содержащих токсичные вещества, такие как иприт, и представляющих серьезную опасность для окружающей среды и людей.

"По некоторым источникам, количество боеприпасов достигает более 50 000 тонн. Помимо самих боеприпасов, есть также сотни мест кораблекрушений. Прогрессирующая коррозия останков судов создает риск утечки топлива, нефтепродуктов и ядовитых веществ боевых снарядов. Это может привести к экологической катастрофе и отравлению больших территорий Балтийского моря, особенно учитывая тот факт, что Балтика соединяется с океаном только через Датские проливы, что приводит к очень низкой способности к самоочищению. Как следствие, это может привести к одной из величайших экологических катастроф, с которой нам придется справляться на протяжении многих десятилетий", - отмечают авторы письма.

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Евродепутаты подчеркивают, что химические боеприпасы и вещества, вытекающие из затонувших судов в Балтийском море, могут повлиять на всю деятельность человека в море, в том числе на экипажи рыболовных судов, экипажи судов, выполняющих подводные инженерные работы, водолазов, выполняющих подводные работы, экипажи исследовательских судов, изучающих морское дно, экипажи плавсредств, портовых рабочих, обслуживающих заход судов в порты, экипажи спасательных судов и даже туристов. Опасности, возникающие в результате контакта с высвободившимися отравляющими веществами, огромны, начиная с прямого вреда для человеческого тела и заканчивая возможностью передачи ядовитых веществ по пищевой цепочке.

По словам Урмаса Паэта, поскольку обеспокоенность за Балтийское море разделяют несколько европейских стран, уместным будет, если Европейская комиссия предложит свою помощь как финансово, так и другим образом. "Важно основательное картирование мест затопления, их исследование и анализирование. Также при необходимости придется также заниматься ликвидацией опасных отходов. Утечки могут быть непредсказуемыми", - заявил он.

"В своем обращении мы выдвигаем девять предложений, как ЕС мог бы нам помочь. Одна из мер заключается в том, чтобы для решения этой проблемы было обеспечено необходимое финансирование из программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы. В числе прочего мы предложили, чтобы этим вопросом можно было бы заниматься в сотрудничестве ЕС и НАТО", - добавил Урмас Паэт.

Таким образом, члены Европарламента настоятельно призывают Европейскую комиссию:

1. обеспечить непрерывность действий, предпринятых в предыдущие годы, в таких проектах как CHEMSEA, DAIMON и в выполняемом в настоящее время DAIMON 2;

2. обеспечить финансирование исследований и деятельности, необходимых для устранения опасностей, связанных с затоплением боеприпасов в Балтийском море, в рамках программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы и смежных программ;

3. поддерживать усилия на национальном уровне, такие как картографирование мест захоронения боеприпасов, а также контроль и уничтожение опасных материалов;

4. обеспечить необходимое финансирование и поддерживать разработку экологически безопасных технологий утилизации и уничтожения обычных и химических боеприпасов;

5. обеспечить, чтобы смежные программы позволяли подпроектам покрывать регионы, затронутые той же проблемой (Адриатико-Ионическое море, Северное море, Балтийское море) и обмениваться опытом;

6. гарантировать, что проблема будет отражена во всех соответствующих политических сферах Европейского союза и программах, включая Рамочную директиву морской стратегии и План действий по стратегии безопасности на море ЕС;

7. инициировать работу над комплексным планом действий по обезвреживанию и устранению опасных останков Второй мировой войны;

8. включить проблему как одно из направлений сотрудничества ЕС-НАТО;

9. привлекать все соответствующие европейские агентства и учреждения к использованию всех доступных ресурсов, включая Европейское оборонное агентство.

Письмо составили члены Европейского парламента Анна Фотыга (Польша) Раса Юкнявичене (Литва), Урмас Паэт (Эстония), Хенна Вирккунен (Финляндия), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Чарли Веймерс (Швеция), Роберт Зиле (Латвия).

"Мы приветствуем успешные усилия Европейского союза и поддерживаем всемирную противоминную деятельность, проводимую в том числе на Балканах, в Африке и в Азии. Мы верим, что насущная проблема затонувших боеприпасов в Балтийском море и Скагерраке вызовет подобную вовлеченность со стороны Европейского союза", - надеются они.

Свен Миксер. ФОТО: Sander Ilvest

Составители письма призвали всех членов Европейского парламента присоединиться к их обращению. В итоге оно было отправлено от имени 39 депутатов из 15 стран-членов. Помимо Урмаса Паэта, из эстонских евродепутатов обращение подписал только Свен Миксер.

"Балтийское море - это внутреннее море (соединенное с океаном через узкие Датские проливы) и поэтому водообмен очень медленный. Из-за этого способность моря восстанавливаться после антропогенного и другого ущерба довольно ограничена и требует много времени, поэтому обеспокоенность жителей граничащих стран обоснованна", - сказал Свен Миксер.

Помимо боеприпасов и химического оружия, его беспокоят лежащие на морском дне сотни затонувших кораблей, из которых могут вытекать вещества химических боеприпасов, наносящие ущерб морской экосистеме (нефть и прочее): "С каждым годом увеличивается риск, что металлическое покрытие разрушится и его содержимое вытечет. Кроме того, риск утечки увеличивается из-за активного морского транспорта и рыболовства, но еще больше из-за крупных проектов, строящихся на морском дне".

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"Слежение за ситуацией в Балтийском море, увеличение сотрудничества для его защиты и ликвидация имеющихся опасных отходов было постоянной заботой и приоритетом Эстонии на протяжении многих лет. Целью совместного обращения к президенту Европейской комиссии является предоставление дополнительных ресурсов для защиты Балтийского моря, оказание поддержки государствам-членам и призыв к разработке более комплексного плана по устранению опасных отходов", - добавил он.

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