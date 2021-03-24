Кладбище химоружия на дне Балтийского моря: Европарламент опасается экологической катастрофы

"В своем обращении мы выдвигаем девять предложений, как ЕС мог бы нам помочь. Одна из мер заключается в том, чтобы для решения этой проблемы было обеспечено необходимое финансирование из программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы. В числе прочего мы предложили, чтобы этим вопросом можно было бы заниматься в сотрудничестве ЕС и НАТО", - добавил Урмас Паэт.
Таким образом, члены Европарламента настоятельно призывают Европейскую комиссию:
1. обеспечить непрерывность действий, предпринятых в предыдущие годы, в таких проектах как CHEMSEA, DAIMON и в выполняемом в настоящее время DAIMON 2;
2. обеспечить финансирование исследований и деятельности, необходимых для устранения опасностей, связанных с затоплением боеприпасов в Балтийском море, в рамках программы "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2021-2027 годы и смежных программ;
3. поддерживать усилия на национальном уровне, такие как картографирование мест захоронения боеприпасов, а также контроль и уничтожение опасных материалов;
4. обеспечить необходимое финансирование и поддерживать разработку экологически безопасных технологий утилизации и уничтожения обычных и химических боеприпасов;
5. обеспечить, чтобы смежные программы позволяли подпроектам покрывать регионы, затронутые той же проблемой (Адриатико-Ионическое море, Северное море, Балтийское море) и обмениваться опытом;
6. гарантировать, что проблема будет отражена во всех соответствующих политических сферах Европейского союза и программах, включая Рамочную директиву морской стратегии и План действий по стратегии безопасности на море ЕС;
7. инициировать работу над комплексным планом действий по обезвреживанию и устранению опасных останков Второй мировой войны;
8. включить проблему как одно из направлений сотрудничества ЕС-НАТО;
9. привлекать все соответствующие европейские агентства и учреждения к использованию всех доступных ресурсов, включая Европейское оборонное агентство.
Письмо составили члены Европейского парламента Анна Фотыга (Польша) Раса Юкнявичене (Литва), Урмас Паэт (Эстония), Хенна Вирккунен (Финляндия), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Чарли Веймерс (Швеция), Роберт Зиле (Латвия).
"Мы приветствуем успешные усилия Европейского союза и поддерживаем всемирную противоминную деятельность, проводимую в том числе на Балканах, в Африке и в Азии. Мы верим, что насущная проблема затонувших боеприпасов в Балтийском море и Скагерраке вызовет подобную вовлеченность со стороны Европейского союза", - надеются они.
Составители письма призвали всех членов Европейского парламента присоединиться к их обращению. В итоге оно было отправлено от имени 39 депутатов из 15 стран-членов. Помимо Урмаса Паэта, из эстонских евродепутатов обращение подписал только Свен Миксер.
"Балтийское море - это внутреннее море (соединенное с океаном через узкие Датские проливы) и поэтому водообмен очень медленный. Из-за этого способность моря восстанавливаться после антропогенного и другого ущерба довольно ограничена и требует много времени, поэтому обеспокоенность жителей граничащих стран обоснованна", - сказал Свен Миксер.
"Слежение за ситуацией в Балтийском море, увеличение сотрудничества для его защиты и ликвидация имеющихся опасных отходов было постоянной заботой и приоритетом Эстонии на протяжении многих лет. Целью совместного обращения к президенту Европейской комиссии является предоставление дополнительных ресурсов для защиты Балтийского моря, оказание поддержки государствам-членам и призыв к разработке более комплексного плана по устранению опасных отходов", - добавил он.