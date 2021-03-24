Ср, 24.03.2021
Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке - точно так же, как наш южный сосед Латвия Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
2

Кариньш прогнозирует, что режим ЧС после 6 апреля продлен не будет

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прогнозирует, что режим чрезвычайной ситуации в Латвии после 6 апреля продлен не будет, но ограничения будут смягчаться постепенно. Об этом премьер заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении

"Ситуация немного улучшилась, и больше нет необходимости использовать этот юридический термин. Однако это не означает, что введенные для уменьшения распространения Covid-19 ограничения сразу будут отменены - они будут меняться постепенно", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайной ситуации после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.

Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.

НАВЕРХ
Back