Кариньш прогнозирует, что режим ЧС после 6 апреля продлен не будет

"Ситуация немного улучшилась, и больше нет необходимости использовать этот юридический термин. Однако это не означает, что введенные для уменьшения распространения Covid-19 ограничения сразу будут отменены - они будут меняться постепенно", - сказал Кариньш.
Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайной ситуации после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.
Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.
Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.