Кариньш прогнозирует, что режим ЧС после 6 апреля продлен не будет

"Ситуация немного улучшилась, и больше нет необходимости использовать этот юридический термин. Однако это не означает, что введенные для уменьшения распространения Covid-19 ограничения сразу будут отменены - они будут меняться постепенно", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайной ситуации после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.

Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.