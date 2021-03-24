Латвийский музыкант призывает "бойкотировать" выступление Саманты Тины на "Евровидении"

Пудникс выразил мнение, что Тина и Латвийское телевидение "плюют в душу латвийскому обществу и традиционным ценностям латышского народа".

На сайте manabalss.lv он подал инициативу под названием "Просим отменить участие Латвии в конкурсе "Евровидение" в 2021 году в Роттердаме!".

В инициативе сказано, что в этом году латвийцы не выбирали представителя на "Евровидение" и песню, поэтому непонятно, почему победительница прошлого года Саманта Тина едет в Роттердам с новой песней и своим клипом, который люди не выбирали.

Правда, инициатива еще не одобрена - как видно на приложенных Пудниксом фотографиях из переписки с сайтом manabalss.lv, комментарии экспертов пока ожидаются.

Хотя в комментариях были люди, поддержавшие такую ​​инициативу,

большинство указывало, что сам музыкант разжигает ненависть, а также "находит проблему там, где ее вообще нет".

Вечером 12 марта латвийская певица Саманта Тина представила песню The Moon is Rising, с которой отправится на международный конкурс "Евровидение" в Нидерланды.

Сингл The Moon is Rising продолжает идею об образе сильной женщины, который присутствовал и в композиции Still Breathing. Авторами стали Саманта Тина, Амината и 20-летний продюсер SKVR (Оскар Уханьс).

Саманта объяснила, что это песня о сильных и удивительных женщинах. Она бы хотела, чтобы женщины не скрывались и не боялись своей уникальности.

"Поэтому песня призывает любую женщину самой себя короновать либо принять себя и быть вершительницей своей судьбы", - отметила певица. По ее мнению, следует поверить и полюбить себя, тогда это сделают и другие. Саманта полагает, что это изменит отношение окружающих. В ее песне есть важное послание: "Хочешь мне что-то сказать - говори прямо!". В треке повествуется о том, что следует принимать и любить себя, а любое отличие - это богатство.

"Я за равноправие!" - резюмирует певица.

После того как Саманта Тина презентовала песню, с которой представит Латвию на конкурсе "Евровидение", мнения зрителей и слушателей в соцсетях разделились.

Напоминаем, что финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" состоится 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), а полуфиналы пройдут 18 и 20 мая. Представительница Латвии Саманта Тина выйдет на сцену во втором полуфинале.

Видео: Саманта Тина - The Moon is Rising