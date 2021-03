Латвийский музыкант призывает "бойкотировать" выступление Саманты Тины на "Евровидении"

Вечером 12 марта латвийская певица Саманта Тина представила песню The Moon is Rising, с которой отправится на международный конкурс "Евровидение" в Нидерланды.

Сингл The Moon is Rising продолжает идею об образе сильной женщины, который присутствовал и в композиции Still Breathing. Авторами стали Саманта Тина, Амината и 20-летний продюсер SKVR (Оскар Уханьс).