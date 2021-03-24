Видео ⟩ "Это чудо!" 81 день в отделении интенсивной терапии: рижанин Антонио и его борьба с Covid-19

Хосе Антонио Техеда Карденас - испанец, который давно переехал жить в Ригу.

28 декабря Антонио попал в больницу. "У жены на работе была вспышка. Скорее всего, поэтому заболел, ведь сам я работал из дома", - сказал он.

В интенсивной терапии пациент провел 53 дня под аппаратом ИВЛ. К горлу - трубочка, пациент - спит благодаря лекарствам. Обычно после такого люди не могут оправиться, но Антонио выжил.

Глава Клиники токсикологии и сепсиса Восточной больницы Олег Шуба отметил, что Антонио прошел практически все способы лечения, добавив, что у пациента поражено 100% легких.

Дальше все зависит от внутренних ресурсов организма. 4

Сам Антонио говорит, что уже чувствует себя хорошо, однако психологически ему все еще очень сложно, так как рядом нет близких.

Какие последствия оставит Covid-19, врачи пока сказать не могут.