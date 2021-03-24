Видео ⟩ "Это чудо!" 81 день в отделении интенсивной терапии: рижанин Антонио и его борьба с Covid-19

Хосе Антонио Техеда Карденас - испанец, который давно переехал жить в Ригу.
28 декабря Антонио попал в больницу. "У жены на работе была вспышка. Скорее всего, поэтому заболел, ведь сам я работал из дома", - сказал он.
В интенсивной терапии пациент провел 53 дня под аппаратом ИВЛ. К горлу - трубочка, пациент - спит благодаря лекарствам. Обычно после такого люди не могут оправиться, но Антонио выжил.
Глава Клиники токсикологии и сепсиса Восточной больницы Олег Шуба отметил, что Антонио прошел практически все способы лечения, добавив, что у пациента поражено 100% легких.
Дальше все зависит от внутренних ресурсов организма.
Сам Антонио говорит, что уже чувствует себя хорошо, однако психологически ему все еще очень сложно, так как рядом нет близких.
Какие последствия оставит Covid-19, врачи пока сказать не могут.
Видео: сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)