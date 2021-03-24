Ср, 24.03.2021
До сих пор не определен экономический ущерб индустрии туризма, нанесенный тем, что латвийские путешественники отправлялись в третьи страны через аэропорты Таллинна и Вильнюса Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours
Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

На Пасху могут быть введены более строгие ограничения

ФОТО: Shutterstock

Правительство может предложить группе оперативного управления разработать более строгие ограничения на Пасху, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения", - сказал премьер, подчеркнув, что членам двух домохозяйств не разрешено собираться в помещении, поскольку именно такие случаи являются причиной заражения Covid-19.

Премьер отметил, что общество подстроилось под условия пандемии и ограничения, и это один из факторов снижения заболеваемости Covid-19.

Ранее премьер высказал прогноз, что чрезвычайное положение в Латвии после 6 апреля продлено не будет, но ограничения будут смягчаться постепенно.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайного положения после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.

Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.

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