На Пасху могут быть введены более строгие ограничения

"Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения", - сказал премьер, подчеркнув, что членам двух домохозяйств не разрешено собираться в помещении, поскольку именно такие случаи являются причиной заражения Covid-19.
Премьер отметил, что общество подстроилось под условия пандемии и ограничения, и это один из факторов снижения заболеваемости Covid-19.
Ранее премьер высказал прогноз, что чрезвычайное положение в Латвии после 6 апреля продлено не будет, но ограничения будут смягчаться постепенно.
Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайного положения после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.
Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.
Премьер отметил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения. Решение о том, продлевать или отменять чрезвычайное положение после 6 апреля, правительство должно принять до Пасхи, сказал Кариньш.