На Пасху могут быть введены более строгие ограничения

"Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения", - сказал премьер, подчеркнув, что членам двух домохозяйств не разрешено собираться в помещении, поскольку именно такие случаи являются причиной заражения Covid-19.

Премьер отметил, что общество подстроилось под условия пандемии и ограничения, и это один из факторов снижения заболеваемости Covid-19.

Ранее премьер высказал прогноз, что чрезвычайное положение в Латвии после 6 апреля продлено не будет, но ограничения будут смягчаться постепенно. 20

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров планирует обсудить отмену чрезвычайного положения после 6 апреля и постепенное смягчение ограничений.

Ранее премьер сообщил, что разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.