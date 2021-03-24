В Латвии - 776 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,6%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 379,2 случая, тогда как во вторник он составлял 372 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7234 человека.
За прошедшие сутки сделано 16 899 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 870 человек.