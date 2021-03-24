Ср, 24.03.2021
До сих пор не определен экономический ущерб индустрии туризма, нанесенный тем, что латвийские путешественники отправлялись в третьи страны через аэропорты Таллинна и Вильнюса Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours
Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

В Латвии - 776 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,6%

ФОТО: Jānis Škapars

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 776 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

  • один человек - в возрасте 50-59 лет;
  • два человека - в возрасте 60-69 лет;
  • два человека - в возрасте 70-79 лет;
  • пять человек - в возрасте 80-89 лет;
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 379,2 случая, тогда как во вторник он составлял 372 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7234 человека.

За прошедшие сутки сделано 16 899 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 870 человек.

 
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