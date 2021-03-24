В Латвии - 776 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,6%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

один человек - в возрасте 50-59 лет;

два человека - в возрасте 60-69 лет;

два человека - в возрасте 70-79 лет;

пять человек - в возрасте 80-89 лет;

один человек - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 379,2 случая, тогда как во вторник он составлял 372 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7234 человека.

За прошедшие сутки сделано 16 899 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.