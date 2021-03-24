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Ждать осталось совсем недолго! Совсем скоро у жителей Латвии будет возможность следить за новым сезоном "Формулы-1", который после зимнего перерыва стартует 28 марта с Гран-при Бахрейна. Всего запланировано 23 увлекательных этапа, а в декабре будет объявлен чемпион мира. На протяжении многих лет у жителей Латвии не было возможности смотреть трансляция автогонок с комментариями дикторов, однако сейчас все этапы можно будет увидеть в прямом эфире на платформе “Viaplay”.

Сохранит ли Mercedes свое преимущество? Или же кто-то из конкурентов бросит ему вызов и будет бороться за лидерские позиции, где Mercedes чувствует себя комфортно уже на протяжении семи лет? Первые ответы можно будет получить уже в воскресенье, 28 марта, когда состоится Гран-при Бахрейна, положив начало захватывающему сезону Формулы-1, в котором примут участие первоклассные гонщики.

Все команды уже участвовали и прошли зимние тесты в Бахрейне, где “Red Bull” показал блестящие результаты. Серхио Перес вместе с Максом Ферстаппеном создают впечатление сплоченной команды, которая в этом году готова бороться за победу и чемпионский титул наряду с лучшими гонщиками Mercedes. Также интересно, как выступит Aston Martin и его главный пилот, четырёхкратный чемпион F1 Себастьян Феттель.

В течение последних лет можно было наблюдать проблемы команды “Ferrari”, поэтому будет интересно узнать, будут ли они решены в этом году. Уже известно, что “McLaren” заменил двигатель “Renault” на “Mercedes”. Это, скорее всего, сделало болид более мощным и нужно надеяться, что новая звезда команды Даниэль Риккардо покажет великолепные результаты. Также стоит упомянуть, что в команду “Renault”, которая в этом году стартует под названием “Alpine”, вернулся Фернандо Алонсо - одна из самых ярких звёзд Формулы-1. Он стал победителем на чемпионатах в 2005 и 2006 годах, и возможно, в этом году также сможет идти наравне с молодыми спортсменами.

"Формула - 1" - это высшее достижение в автоспорте и самая большая ценность в предложении спортивных трансляций на платформе “Viaplay”. В этом году в целом запланировано 23 этапа и у каждого жителя Латвии будет возможность их посмотреть. Похоже, сезон будет особенно захватывающим, так как все больше команд ввязались в схватку с “Mercedes” за первые места. Столь долгожданное возвращение Фернандо Алонсо в команду “Alpine” и вхождение Себастьяна Феттеля в команду “Aston Martin”. И, скорее всего, стоит ожидать еще сенсаций", - говорит руководитель отдела спорта “Viaplay” Ким Миккелсен.

Организаторы "Формулы - 1" ранее уже сообщали, что проведение турнира будет происходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности в связи с Covid-19, однако, все еще есть надежда на то, что во время сезона 2021 все же будет возможность вернуться к привычному проведению турнира с возвращением на трибуны зрителей. Все этапы "Формулы - 1" будут транслироваться на платформе “Viaplay”.

ФОТО: Пресс-фото

Расписание сезона 2021 "Формулы-1":

26-28 март Гран-при Бахрейна

16-18 апреля Гран-при Эмилии-Романьи (Италия)

30 апреля - 2 мая Гран-при Португалии

7-9 мая Гран-при Испании

21-23 мая Гран-при Монако

4-6 июня Гран-при Азербайджана

11-13 июня Гран-при Канады

25-27 июня Гран-при Франции

2-4 июля Гран-при Австрии

16-18 июля Гран-при Великобритании

30 июля - 1 августа Гран-при Венгрии

27-19 августа Гран-при Бельгии

3-5 сентября Гран-при Нидерландов

10-12 сентября Гран-при Италии

24-26 сентября Гран-при России

1-3 октября Гран-при Сингапура

8-10 октября Гран-при Японии

22-24 октября Гран-при США

29-31 октября Гран-при Мексики

5-7 ноября Гран-при Бразилии

19-21 ноября Гран-при Австралии

3-5 декабря Гран-при Саудовской Аравии

10-12 декабря Гран-при Абу-Даби

Трансляции на “Viaplay” по ссылке: www.viaplay.lv