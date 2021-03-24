Фото ⟩ "Вот такое понимание роскоши": появились снимки предполагаемой комнаты Коли Лукашенко

Откуда эти фотографии - не указано, но авторы канала пишут, что спальня находится в отдельном крыле Дворца независимости (туда не могут войти даже сотрудники администрации президента). В той же стороне расположена комната Александра Лукашенко, а также зал дегустаций, личный домашний кинотеатр и сауна с купальнями.

"Под нужды августейшего принца отведен настоящий президентский люкс - собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку", - пишут в посте NEXTA.

Среди деталей в якобы комнате Лукашенко-младшего: модели морских кораблей, набор солдатиков с французским флагом и компьютер iMac (Лукашенко-старший ранее критиковал продукцию этой компании).

"Дождь" обсудил предполагаемую комнату Николая с дизайнером интерьеров студии DesignAID Сердаром Яниковым. На замечание журналистки, что в дизайне комнаты Лукашенко-младшего "элементы борделя", дизайнер ответил:

"Да, вот такое понимание роскоши. И конечно, я прямо сильно переживаю за Колю Лукашенко, за его самочувствие. В этом сложно жить, сложно, это очень влияет на становление, помимо всего того, что мы видим с вами по новостям, по телевизору, что происходит в стране соседской, да, это все, конечно, такой некий стресс еще дополнительный".