Фото ⟩ "Вот такое понимание роскоши": появились снимки предполагаемой комнаты Коли Лукашенко
Telegram-канал NEXTA опубликовал снимки предполагаемой комнаты младшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая в резиденции в центре Минска.
Telegram-канал NEXTA опубликовал снимки предполагаемой комнаты младшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая в резиденции в центре Минска.
Откуда эти фотографии - не указано, но авторы канала пишут, что спальня находится в отдельном крыле Дворца независимости (туда не могут войти даже сотрудники администрации президента). В той же стороне расположена комната Александра Лукашенко, а также зал дегустаций, личный домашний кинотеатр и сауна с купальнями.
"Под нужды августейшего принца отведен настоящий президентский люкс - собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку", - пишут в посте NEXTA.
Среди деталей в якобы комнате Лукашенко-младшего: модели морских кораблей, набор солдатиков с французским флагом и компьютер iMac (Лукашенко-старший ранее критиковал продукцию этой компании).
"Дождь" обсудил предполагаемую комнату Николая с дизайнером интерьеров студии DesignAID Сердаром Яниковым. На замечание журналистки, что в дизайне комнаты Лукашенко-младшего "элементы борделя", дизайнер ответил:
"Да, вот такое понимание роскоши. И конечно, я прямо сильно переживаю за Колю Лукашенко, за его самочувствие. В этом сложно жить, сложно, это очень влияет на становление, помимо всего того, что мы видим с вами по новостям, по телевизору, что происходит в стране соседской, да, это все, конечно, такой некий стресс еще дополнительный".
"Здесь вполне очевидно, что сам Коля к выбору, собственно, этого всего, что мы видели на фото, никакого отношения не имеет", - сказал дизайнер, отметив, что стиль комнаты - это "микс цыганского барокко и классических стилей". Яников также отметил, что остается лишь догадываться, что нравится самому Николаю.