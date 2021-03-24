Правительство утвердило увеличение размера государственного семейного пособия

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако, высказал критические замечания по поводу предложения Министерства благосостояния, указав, что называть предложение реформой лишь "наполовину правильно". По словам Кариньша, для реформирования системы она должна быть целенаправленной, а это предложение - нет.

Как видно из аннотации подготовленных поправок, в результате внесенных изменений пособие составит:

на одного ребенка до 20 лет - 25 евро,

на двоих детей до 20 лет - 100 евро (50 евро на каждого),

на троих детей до 20 лет - 225 евро (75 евро на каждого),

за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.

Пособие будет выплачиваться тем детям, которые находятся на попечении семьи.