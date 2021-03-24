Ср, 24.03.2021
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
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Правительство утвердило увеличение размера государственного семейного пособия

ФОТО: Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com

Правительство сегодня поддержало предложенные Министерством благосостояния поправки, согласно которым будет изменен размер и порядок предоставления государственного семейного пособия.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако, высказал критические замечания по поводу предложения Министерства благосостояния, указав, что называть предложение реформой лишь "наполовину правильно". По словам Кариньша, для реформирования системы она должна быть целенаправленной, а это предложение - нет.

Как видно из аннотации подготовленных поправок, в результате внесенных изменений пособие составит:

  • на одного ребенка до 20 лет - 25 евро, 
  • на двоих детей до 20 лет - 100 евро (50 евро на каждого),
  • на троих детей до 20 лет - 225 евро (75 евро на каждого),
  • за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.

Пособие будет выплачиваться тем детям, которые находятся на попечении семьи.

Согласно информации, размещенной на домашней странице Минблага, в настоящее время размер семейного государственного пособия на первого ребенка в семье составляет 11,38 евро в месяц. На второго ребенка в семье государственное семейное пособие составляет 22,76 евро в месяц, а на третьего ребенка и последующих детей - 34,14 евро в месяц.

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