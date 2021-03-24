В жюри - Дима Билан, Лариса Гузеева, Даня Милохин и другие: на телеканале "Пятница!" стартует первое TikTok-шоу

Ведущими шоу стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов, а членами жюри - Лариса Гузеева, Дима Билан и звездные тиктокеры: Даня Милохин, Валя Карнавал, Стас Круглицкий (Stasprostpklass), Юля Гаврилина, Аня Покров, Алла Краснова, Артур Бабич и Инна Судакова.

Стас Круглицкий (Stasprostoklass): "Это первое серьезное телевизионное шоу, в котором я участвовал в качестве жюри. Это новое для меня амплуа! Еще год-полтора назад я рассматривал разные варианты пропиарить собственное творчество и себя в том числе. Рассматривал вариант пойти на "Давай поженимся", но когда мы начали переговоры, то выяснилось, что они меня хотели в качестве претендента, а не главного жениха. Такая роль меня не устраивала и я отказался.

Это шоу стоит посмотреть, потому что там есть Лариса Гузеева и на этом список можно заканчивать. Но я продолжу. Это уникальное шоу, такого в мире никогда не было!".

Валя Карнавал: "Я увидела много талантливых людей и зарядилась энергией. Шоу нужно посмотреть каждому, кто хочет развиваться в социальных сетях, здесь каждый для себя сможет найти ценные советы, которые услышишь не везде".

Юлия Гаврилина: "Участие в шоу в качестве жюри - бесценный опыт и только приятные впечатления. Сначала с Ларисой Гузеевой и Димой Биланом было сложно, потому что чувствовалась разница поколений и мы не могли найти контакт. Но где-то в середине выпуска они начали прислушиваться к моему мнению, совещались со мной. Стало намного легче и прошла неловкость".

Аня Покров: "Очень круто, что появилось такое шоу, и что TikTok выходит на новый уровень. Тяжело оценивать ребят, потому что хочется поставить лайки всем, они все реально талантливые! Спасибо Диме Билану за то, что он меня очень поддерживал. Мы с ним знакомы давно и хорошо дружим. А вот Ларису я очень стеснялась. Даже когда что-то говорила, я смотрела на нее и на ее оценку.

Зрители, смотрите это шоу, там весело. Вы поймете, что такое TikTok.

Для многих это просто какие-то тупые видосики, но нет! В TikTok есть море талантливых людей, и наше шоу позволяет нам в этом убедиться".

Артур Бабич: "C Димой Биланом я был знаком до проекта, а с Ларисой Гузеевой никогда не виделся, но знал о ней. У нас, конечно, разные миры и взгляды на жизнь, но что-то общее мы обсудить смогли. "ТикТок Талант" - это интересно, задорно и молодежно! И это большой шанс прорваться за пределы TikTok".

Напомним, что кастинг в шоу "ТикТок Талант" был объявлен в декабре 2020 года.

Лучшие таланты страны, прошедшие отбор, покажут себя в эфире шоу. Но выбирать победителя будет не жюри, а зрители путем голосования. Победитель получит звание главного таланта России и один миллион рублей ( около 11 105 евро).