"Попросил меня не плакать": рассказ девушки, которая вышла замуж в СИЗО за политзаключенного

И вот уже три месяца молодые люди общаются только посредством переписки. Татьяна отправляет письма Святославу каждый день, и почти так же часто получает конверты от него.

"Слава Богу, все письма доходят! В них он пишет, что скучает, что ему не хватает свободы и того, чем он занимался раньше на воле. Там он изучает английский, читает книги, занимается саморазвитием, делает разные физические упражнения. В общем, старается поддерживать форму. Пишет, что верит, что все будет хорошо, что это надо пережить и другого выхода у него нет, кроме как все это преодолеть", - поделилась собеседница "БГ".

Татьяна Герасимук по образованию юрист, заканчивала Брестский колледж бизнеса и права, однако по профессии никогда не трудилась, выбирала другие направления в работе.

"Раньше я занималась конным спортом профессионально, затем как любитель. Была какое-то время волонтером в конном клубе. Также я занималась картингом, несколько лет - в мотоциклетной секции по скоростному маневрированию. А еще у меня есть три змеи, которых я держу как домашних питомцев", - рассказала Татьяна.

Святослав закончил сельскохозяйственный профессионально-технический колледж по специальности "техник-механик". Как и его вторая половинка, он увлекается мотоциклами.

"Собственно, практически он меня и подсадил на это увлечение, - пояснила девушка. - Теперь, можно сказать, что это семейное хобби".

Вместе молодые люди уже около пяти лет, однако о женитьбе раньше не думали. Вопрос о росписи стал подниматься только после того, как Святослава задержали и отправили в СИЗО.

"До этого вопрос о свадьбе не ставился. Не было необходимости торопиться", - говорит Татьяна.

Расписаться в СИЗО - совместное решение. Сначала, правда, думали подождать окончания суда и сделать это в колонии. Ведь тогда можно было бы получить при росписи в подарок долгосрочное свидание.

"Но до этого времени нужно было бы очень долго ждать, а нам хотелось уже увидеть друг друга. Кроме того, были разные нюансы, касаемые эпидемии, потому что вроде как в прошлом год эти долгосрочные свидания вроде как не разрешали из-за эпидемиологической обстановки. Решили, что расписаться тут будет лучше. К тому же свидание на данный момент не дали бы без росписи", - объяснила Татьяна.

Она сама выбрала и купила обручальные кольца, но, как оказалось, прогадала с размером - кольцо Святослава оказалось мало. Однако ребята не расстроились, ведь увеличить кольцо в ювелирной мастерской - не проблема.

16 марта они расписались в стенах брестского следственного изолятора.

"Я привезла регистратора в СИЗО. Прошли пункт пропуска, металлоискатель. Нас завели в другое помещение. Там были всякие лестницы, решетки. Мужчина провел нас в совсем маленькую комнатку. Ее стены были увешаны иконами. И окно было, - рассказывает девушка. - Потом мы ждали, пока приведут Святослава. Наверное, прошло минут пять. Сначала зашел мужчина, который нас сопровождал, потом Святослав. И больше я никого не заметила, но скорее всего сзади еще был конвоир. Но когда зашел Святослав, я его сразу обняла и больше уже ничего не видела и никого не слышала. Потом мы повернулись непосредственно к регистратору, стоя уже спиной к выходу, и она стала зачитывать речь. Нам разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой и разрешили поцелуй. Перед тем, как его увели, мы смогли еще раз обняться. На выходе кольцо у него сняли".

Татьяна призналась, что после бракосочетания ей стало гораздо легче, чем было до этого:

"Я впервые увидела его за три месяца, смогла с ним немного побыть и перекинуться парой слов поддержки. Я чувствую большой прилив сил, духа. Знаю, что мы все это выдержим. В общем, настрой стал гораздо более оптимистичный, чем был ранее".

"Еще перед росписью я была уверена, что, когда его приведут, я буду реветь. Когда его завели и мы обнялись, у меня покатились слезы. Он это заметил и попросил меня не плакать. Было очень сложно сдерживать эмоции, но у меня получилось, как ни странно. Когда вышла из СИЗО, меня встретили друзья. Это было неожиданно, конечно. Знакомые и даже незнакомые люди стали меня поздравлять, фотографировать, дарить цветы. И там уже эмоции сдерживать было бесполезно", - закончила свой рассказ Татьяна.