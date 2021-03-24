Медики переквалифицируются для вакцинации

В этом списке есть и муниципальные, и частные лечебные учреждения, которые должны будут подготовить бригады медиков для проведения вакцинации.

Вчера, 23 марта, во время встречи с руководителями самоуправлений представитель бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс отметил, что основной проблемой является не поиск мест вакцинации, а персонала, который будет работать в прививочных пунктах.

Правила вакцинации предусматривают, что консультировать перед прививкой могут врач или его помощник, который раньше назывался фельдшером. Также допускается вариант, когда консультацию дает другой компетентный медработник.