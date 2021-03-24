Медики переквалифицируются для вакцинации

В этом списке есть и муниципальные, и частные лечебные учреждения, которые должны будут подготовить бригады медиков для проведения вакцинации.
Вчера, 23 марта, во время встречи с руководителями самоуправлений представитель бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс отметил, что основной проблемой является не поиск мест вакцинации, а персонала, который будет работать в прививочных пунктах.
Правила вакцинации предусматривают, что консультировать перед прививкой могут врач или его помощник, который раньше назывался фельдшером. Также допускается вариант, когда консультацию дает другой компетентный медработник.
Как отмечает главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна, в отличие от центров вакцинации в больнице есть не только врачи, которые могут проконсультировать перед вакцинацией, но и отделения скорой помощи, которые могут оказать экстренную помощь в случае, если у пациента после прививки, к примеру, возник анафилактический шок.