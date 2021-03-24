Ср, 24.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

Видео ⟩ Автобус Rīgas satiksme на большой скорости въехал в жилой двор. Водитель наврал про отказавшие тормоза

Автобусы Rīgas satiksme. Иллюстративное фото ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

Утром во вторник, 23 марта, работникам Стопиньской полиции самоуправления, патрулирующим Улброку, открылся неожиданный вид - едущий к ним на встречу автобус Rīgas Satiksme на большой скорости совершил резкий маневр и въехал во двор многоквартирного дома, сообщается на странице самоуправления Стопиньского края на Facebook.

Полиция немедленно отправилась выяснять обстоятельства происшествия.

Водитель автобуса быстро остановился, включил аварийные световые сигналы, вышел из автобуса и сам пошел к представителям полиции, которым объяснили, что у автобуса случилась техническая проблема - отказал рабочий тормоз, в результате чего он не смог управлять автобусом.

Только быстро задействовав ручной тормоз, получилось остановить автобус и предотвратить возможную аварию. На месте происшествия связались с диспетчером Rīgas Satiksme и вызвали аварийную службу.

Однако, позже представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане указала, что автобус был в полном порядке.

Предприятие уже запросило у водителя объяснить произошедшее. Известно, что алкоголь в крови шофера обнаружен не был. Также сообщается, что в результате крутого торможения никто не пострадал, так как автобус уже высадил всех пассажиров на конечной остановке и продолжал движение только с шофером.

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