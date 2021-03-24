Видео ⟩ Автобус Rīgas satiksme на большой скорости въехал в жилой двор. Водитель наврал про отказавшие тормоза

Полиция немедленно отправилась выяснять обстоятельства происшествия.

Водитель автобуса быстро остановился, включил аварийные световые сигналы, вышел из автобуса и сам пошел к представителям полиции, которым объяснили, что у автобуса случилась техническая проблема - отказал рабочий тормоз, в результате чего он не смог управлять автобусом.

Только быстро задействовав ручной тормоз, получилось остановить автобус и предотвратить возможную аварию. На месте происшествия связались с диспетчером Rīgas Satiksme и вызвали аварийную службу.

Однако, позже представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане указала, что автобус был в полном порядке.