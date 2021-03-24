Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию. Трусова - провалилась

16-летняя ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной риттбергер. По итогам короткой программы Щарбакова набрала 81 балл, что выше её личного рекорда - 78,27 балла.

На втором месте расположилась японка Рика Кихира (79,08), а третье место заняла ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева (78,86).

Стоит отметить, что третья россиянка Александра Трусова по итогам короткой программы заняла 12-е место (64,82). Она не стала прыгать тройной аксель, а также неудачно приземлила тройной лутц и не смогла завершить каскад.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная на чемпионате мира выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России, а вместо гимна во время церемонии награждения будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская по итогам короткой программы набрала 47,94 балла и расположилась на 33-м месте. Этого оказалось недостаточно, чтобы отобраться в произвольную программу, проходной балл в которую составил 57,72 балла.