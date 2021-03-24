Covid-19: в Литве 768 новых случаев, в Эстонии - 1553

Литва

За минувшие сутки проведено 7694 молекулярных теста (ПЦР) и 765 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 272,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.

Вакцинацию в Литве завершили 131 540 человек.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 211 011 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3510 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7103 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7265 тестов на коронавирус, первичные позитивные результаты дали 1553 теста (21,4%), скончались 14 человек с коронавирусом.