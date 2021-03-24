Коллективную вакцинацию на предприятиях придется подождать
Коллективной вакцинации от Covid-19 на предприятиях еще нужно подождать, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Коллективной вакцинации от Covid-19 на предприятиях еще нужно подождать, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Правительство сегодня заслушало актуальные данные о вакцинации. Присутствовавшая на заседании генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне заявила о том, что предприятия готовы к вакцинации работников и хотели бы знать, когда она может начаться.
Павлютс отметил, что вакцинация проводится последовательно по приоритетным группам, и составленные в рабочих коллективах списки вакцинируемых станут актуальны на более позднем этапе вакцинации.
По словам министра, пока рано пересматривать приоритетные группы вакцинируемых, и сделать это можно будет, когда у Латвии будет достаточно много вакцин от Covid-19, поэтому предприятиям нужно еще немного подождать.