С 12 апреля начинается вакцинация новой приоритетной группы

На этой неделе стартовала вакцинация людей с хроническими заболеваниями - третьей приоритетной группы. В эту группу также входят люди, живущие с детьми с хроническими и иммунодепрессивными заболеваниями, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому. По словам министра, в ближайшее время планируется начать вакцинацию и этого населения.

В свою очередь, люди старше 60 лет относятся к четвертой группе, а учителя - к пятой. Пятая группа включает, среди прочего, сотрудников оперативных служб, сотрудников Пограничной службы и Службы государственных доходов, сотрудников Тюремной администрации и Государственной службы пробации, Национальных вооруженных сил, Национальной гвардии, критически важных предпринимателей в сфере технологий энергооснащения, коммуникации и IT, а также критически важные работники, связанные с обеспечением муниципальных выборов.

В эту группу также входят критически важные сотрудники учреждений, а также сотрудники сиротских судов и социальных служб.