Ср, 24.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

С 12 апреля начинается вакцинация новой приоритетной группы

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere/LETA

В настоящее время планируется начать вакцинацию людей старше 60 лет и учителей с 12 апреля, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

На этой неделе стартовала вакцинация людей с хроническими заболеваниями - третьей приоритетной группы. В эту группу также входят люди, живущие с детьми с хроническими и иммунодепрессивными заболеваниями, а также люди, ухаживающие за тяжелобольными на дому. По словам министра, в ближайшее время планируется начать вакцинацию и этого населения.

В свою очередь, люди старше 60 лет относятся к четвертой группе, а учителя - к пятой. Пятая группа включает, среди прочего, сотрудников оперативных служб, сотрудников Пограничной службы и Службы государственных доходов, сотрудников Тюремной администрации и Государственной службы пробации, Национальных вооруженных сил, Национальной гвардии, критически важных предпринимателей в сфере технологий энергооснащения, коммуникации и IT, а также критически важные работники, связанные с обеспечением муниципальных выборов.

В эту группу также входят критически важные сотрудники учреждений, а также сотрудники сиротских судов и социальных служб.

Уже сообщалось, что Павлютс на сегодняшнем заседании правительства объявил, что центры массовой вакцинации против Covid-19 будут готовы к работе к апрелю.

 
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