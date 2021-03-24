Перед решением об ослаблении ограничений правительство подождет экспертной оценки

Правительство продолжит рассмотрение вопроса в пятницу, 26 марта, в 15:00.

В среду правительство рассмотрело предложения, разработанные группой оперативного управления, которые в том числе предусматривают разрешить всем торговым точкам работать с 7 апреля.

В ходе встречи возникло недопонимание в связи с заявлениями экспертов, участвующих в работе группы по оперативному управлению.

Из презентации группы следует, что привлеченные эксперты из академических, финансовых и медицинских кругов поддержали план по ослаблению ограничений, однако на заседании правительства социальный антрополог Клавс Седлениекс заявил, что группа экспертов не поддержала ослабление ограничений, а скорее отклонила его.

Руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис пояснил, что конкретная группа экспертов давала оценку действующим ограничениям и их влиянию на общество. Группа также дала быструю оценку предложенному плану, заявив, что это предложение рискованно и не достигнет цели по достижению кумулятивной 14-дневной заболеваемости Covid-19 до 200 случаев на 100 000 человек к июню этого года.

Услышав эту информацию, отдельные министры призвали не откладывать вопрос, но другие предложили все же дождаться оценки плана экспертами.