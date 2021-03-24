В конце марта откроется первый пункт массовой вакцинации в Латвии

Пункт массовой вакцинации в Вентспилсе в доме спорта Centrs (ул. Бривибас, 14) обустроила Северокурземская региональная больница. Объем вакцинации в этом пункте составит более 1000 человек в день. Северокурземская региональная больница получила заключение Инспекции здоровья о том, что оборудованный пункт вакцинации соответствует всем требованиям и может незамедлительно начать работу.

На 30 марта запланирован испытательный тест по работе пункта вакцинации, во время которого будут протестированы поток пациентов, скорость процесса вакцинации, обеспечение эпидемиологических требований и другие детали процесса.

Деятельность центра вакцинации будет сниматься на видео, а затем будет проведен анализ,

чтобы полученный опыт и снятый на видео учебный материал могли быть переданы в другие пункты массовой вакцинации.

Ранее уже были проведены организационные предварительные работы, чтобы в начале апреля были готовы к открытию два больших центра вакцинации в Риге и еще 12 пунктов массовой вакцинации, оборудованные при поддержке Рижского самоуправления, а также 9 пунктов вакцинации в крупнейших городах Латвии - Лиепае, Вентспилсе, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. Сейчас проходят переговоры с представителями менее крупных самоуправлений о создании небольших центров. Планируется, что центры массовой вакцинации начнут полноценную работу в тот момент, когда в Латвии будет достаточно для этого вакцин.

"В апреле по всей Латвии будут готовы начать работу центры массовой вакцинации. Спасибо Северокурземской региональной больнице, которая будет служить примером для других центров вакцинации. Мощность нашей вакцинации будет достаточной для достижения поставленной цели - до окончания лета вакцинировать 70% взрослых жителей Латвии. Тем временем в Европе мы выступаем за устранение неравенства вакцин. Невыполнение обязательств производителей недопустимо", - подчеркивает министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Мы были уверены, что наш регион должен быть в высшей степени готовности для начала массовой вакцинации к моменту доступности вакцин. Поэтому к созданию центра массовой вакцинации прступили, не ожидая указаний, уже в конце прошлого года. Мы удовлетворены тем, что наш пример может помочь и другим пунктам в Латвии организовать процесс вакцинации. В настоящее время мы в полной готовности начать массовую вакцинацию, однако ее успешный ход будет зависеть от доступности вакцин и, что не менее важно, готовности жителей вакцинироваться", - отметил председатель правления Северокурземской региональной больницы Юрис Лацис.

"Вентспилсское городское самоуправление активно участвует в процессе планирования, чтобы жители Вентспилса и жители региона, кто выразит такое желание, имели возможность пройти вакцинацию", - сообщает первый заместитель председателя Вентспилсской городской думы Гунтис Блумбергс, выражая признательность больнице в Вентспилсе за качественную и профессиональную организацию процесса.

Северокурземская региональная больница с конца прошлого года сотрудничала с Вентспилсским самоуправлением в поисках месторасположения пункта вакцинации, планируя мощности точки вакцинации и возможности больницы обеспечить процесс. Одновременно с выбором места была начата разработка плана, проводилась оценка необходимого оборудования, организация закупочных процедур и подготовка команды.