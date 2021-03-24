На работу телефона для записи на вакцинацию выделено больше миллиона евро

С начала марта пропускная способность телефонной линии была значительно увеличена. Сотрудники обеспечивают как регистрацию населения для вакцинации, так и ответы на вопросы о процессе вакцинации - какие приоритетные группы определены для вакцинации, в рамках которых в настоящее время проводится вакцинация против Covid-19. Так же сотрудники линии рассказывают жителям Латвии о том, кто обеспечивает вакцинацию населения, о типах доступных вакцин в Латвии, а также отвечают на другие актуальные вопросы по организации процесса вакцинации.
На данный момент подавать заявку на вакцинацию звоня по телефону 8989, особенно приглашают жителей с хроническими заболеваниями и сеньоров старше 70 лет. Согласно плану приоритетных групп вакцинации, первыми будут провакцинированы именно эти группы населения. Одновременно продолжится вакцинация клиентов и работников центров длительного социального обслуживания, а также работников медицинских учреждений.
Подать заявку на вакцинацию Covid-19 или выяснить интересующие вопросы о процессе вакцинации в Латвии можно по рабочим дням с 8.00 до 20.00 и по субботам с 9.00 до 17.00.