На работу телефона для записи на вакцинацию выделено больше миллиона евро

С начала марта пропускная способность телефонной линии была значительно увеличена. Сотрудники обеспечивают как регистрацию населения для вакцинации, так и ответы на вопросы о процессе вакцинации - какие приоритетные группы определены для вакцинации, в рамках которых в настоящее время проводится вакцинация против Covid-19. Так же сотрудники линии рассказывают жителям Латвии о том, кто обеспечивает вакцинацию населения, о типах доступных вакцин в Латвии, а также отвечают на другие актуальные вопросы по организации процесса вакцинации.