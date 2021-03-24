Главное за 24 марта ⟩ Правительство дразнит ослаблением ограничений, подозрительный шофер Rīgas satiksme и 771 мутация коронавируса

События дня:

Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении режима ЧС. Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет режим чрезвычайной ситуации, но вопрос может быть решен на следующей неделе.

На Пасху могут быть введены более строгие ограничения. "Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения", - сказал премьер, подчеркнув, что членам двух домохозяйств не разрешено собираться в помещении, поскольку именно такие случаи являются причиной заражения Covid-19.

Правительство одобрило увеличение государственного семейного пособия. Суммы увеличатся больше, чем в два раза. Премьер-министр Кришьянис Кариньш, однако, высказал критические замечания по поводу предложения Министерства благосостояния, указав, что называть предложение реформой лишь "наполовину правильно".

Торговые центры, школы, спортивные залы и рестораны: что и когда откроют? Планы правительства. Первый этап снятия ограничений предусматривает, что при 14-дневном кумулятивном показателе заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не более 400 случаев с 7 апреля начнут действовать некоторые ослабления ограничений.

Коронавирус:

В Латвии - 776 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 4,6%. Скончались 11 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 379,2 случая, тогда как во вторник он составлял 372 случая. Количество госпитализированных больных с таким диагнозом выросло с 675 в понедельник до 689 во вторник.

В Индии обнаружена двойная мутация Covid-19. В Индии была обнаружена двойная мутация нового коронавируса, а также еще 771 мутация. "Двойная мутация в важных частях пикового белка вируса может создать больший риск и позволить вирусу обойти иммунную систему человека, что сделает его более заразным", - сказал вирусолог. Он предполагает, что в Индии может быть сформирован новый штамм Covid-19 путем объединения двух мутаций.

В конце марта откроется первый пункт массовой вакцинации в Латвии. В тестовом режиме будет открыт первый пункт массовой вакцинации в Латвии. Его цель - проверить процесс массовых вакцинаций в действии. Мощность вакцинации в этом пункте составит более 1000 человек в день.

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"Кто вам платит?" 〉 Спектакли, концерты, развлечения - когда повеселимся вновь? Сегодня прошел прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" на тему - что происходит в индустрии развлечений? Поговорили о том, как выживают организаторы концертов, мероприятий и театры в эти пандемические времена. Ну и, конечно, о том, когда все вернется и вернется ли?

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