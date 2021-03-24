Кариньш: на этой неделе нужно принять решение о движении к смягчению ограничений

В среду правительство отложило решение о четырех шагах по ослаблению ограничений, разработанных группой оперативного управления, и решило дождаться оценки этого плана группой экспертов.

На первом этапе с 7 апреля предлагается ослабить ограничения в организации учебного процесса и разрешить работать всем торговым точкам.

Кариньш выразил надежду, что к предстоящему в пятницу правительственному заседанию специальная группа экспертов сможет изложить свое мнение.

"Ни у кого не может быть идеальной рекомендации,

потому что в таких меняющихся обстоятельствах много неизвестного. На этой неделе мы должны решить, поддерживать ли этот план, чтобы группа оперативного управления могла подготовить конкретные юридические документы на следующей неделе", - сказал премьер.

Он признал, что в пятницу могут быть дискуссии по различным сценариям действия.