Ср, 24.03.2021
От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею Виктор Мохов, "скопинский маньяк"
Виктор Мохов, "скопинский маньяк"

Кариньш: на этой неделе нужно принять решение о движении к смягчению ограничений

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ministru kabinets / Government of Latvia

Соглашение об ослаблении ограничений должно быть достигнуто на этой неделе, заявил журналистам в среду, 24 марта, после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В среду правительство отложило решение о четырех шагах по ослаблению ограничений, разработанных группой оперативного управления, и решило дождаться оценки этого плана группой экспертов.

На первом этапе с 7 апреля предлагается ослабить ограничения в организации учебного процесса и разрешить работать всем торговым точкам.

Кариньш выразил надежду, что к предстоящему в пятницу правительственному заседанию специальная группа экспертов сможет изложить свое мнение.

"Ни у кого не может быть идеальной рекомендации,

потому что в таких меняющихся обстоятельствах много неизвестного. На этой неделе мы должны решить, поддерживать ли этот план, чтобы группа оперативного управления могла подготовить конкретные юридические документы на следующей неделе", - сказал премьер.

Он признал, что в пятницу могут быть дискуссии по различным сценариям действия.

Говоря о предстоящем решении, Кариньш отметил, что правительство будет учитывать психоэмоциональное состояние общества, эпидемиологические риски, ситуацию в больницах, а также экономические аспекты.

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