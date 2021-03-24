Фото и видео ⟩ Несколько телеканалов Эстонии получили угрозы о бомбах
В среду вечером телеканалы Kanal 2, TV3 и ERR получили бомбовые угрозы. Всех работников эвакуируют из зданий, в сети вещания могут быть нарушения, сообщает Rus.Postimees.
В среду вечером телеканалы Kanal 2, TV3 и ERR получили бомбовые угрозы. Всех работников эвакуируют из зданий, в сети вещания могут быть нарушения, сообщает Rus.Postimees.
Через пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны сегодня около 19.10 было сделано бомбовое предупреждение телеканалам ETV, Kanal 2 и TV3. Около 30 человек были эвакуированы из дома TV3, группа взрывников осмотрела дом, опасности не было выявлено. Также осмотрены здания Kanal 2 и ETV, опасности там тоже не было выявлено.
"Мы всегда реагируем на такие сообщения без промедления и с большими силами. Если есть возможная опасность в нескольких местах, мы также отправляем патрули в эти места одновременно. Полиция в настоящее время ищет виновника", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.
Ведущий новостной передачи Reporter, которая выходит на Kanal 2, сделал прямое включение во время эвакуации, сказав, что страха он не испытывал. "Я сам не видел эвакуации. Пришла информация о бомбовой угрозе, но мы подумали, что это шутка. Но на место приехали саперы и полиция, тогда уже было не до смеха", - сказал Фогель.
Он добавил, что группа саперов с охранниками осмотрела этажи здания и поскольку опасность не была обнаружена, передача продолжилась и все закончилось благополучно.
Член правления Kanal 2 Ристо Розиманнус сказал, что в данный момент помещения все еще проверяются на наличие угрозы.
"Угроза взрыва в здании TV3. Передача Duubel не выйдет в эфир! Все эвакуированы. Мы восстановим прямую трансляцию в ближайшее время", - написал представитель TV3 Урмас Ээро Лийв.
Глава ERR Эрик Роозе сказал Postimees, что их программа не была прервана из-за угрозы, потому что, например, передача «Pealtnägija» уже записана, а новостная программа "Актуальная камера" транслируется из другого дома.