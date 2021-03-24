Фото и видео ⟩ Несколько телеканалов Эстонии получили угрозы о бомбах

Через пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны сегодня около 19.10 было сделано бомбовое предупреждение телеканалам ETV, Kanal 2 и TV3. Около 30 человек были эвакуированы из дома TV3, группа взрывников осмотрела дом, опасности не было выявлено. Также осмотрены здания Kanal 2 и ETV, опасности там тоже не было выявлено.

"Мы всегда реагируем на такие сообщения без промедления и с большими силами. Если есть возможная опасность в нескольких местах, мы также отправляем патрули в эти места одновременно. Полиция в настоящее время ищет виновника", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.

Прямой эфир Юргена Фогеля во время эвакуации. ФОТО: Erakogu

Ведущий новостной передачи Reporter, которая выходит на Kanal 2, сделал прямое включение во время эвакуации, сказав, что страха он не испытывал. "Я сам не видел эвакуации. Пришла информация о бомбовой угрозе, но мы подумали, что это шутка. Но на место приехали саперы и полиция, тогда уже было не до смеха", - сказал Фогель.

Он добавил, что группа саперов с охранниками осмотрела этажи здания и поскольку опасность не была обнаружена, передача продолжилась и все закончилось благополучно.

Член правления Kanal 2 Ристо Розиманнус сказал, что в данный момент помещения все еще проверяются на наличие угрозы.

"Угроза взрыва в здании TV3. Передача Duubel не выйдет в эфир! Все эвакуированы. Мы восстановим прямую трансляцию в ближайшее время", - написал представитель TV3 Урмас Ээро Лийв.

Глава ERR Эрик Роозе сказал Postimees, что их программа не была прервана из-за угрозы, потому что, например, передача «Pealtnägija» уже записана, а новостная программа "Актуальная камера" транслируется из другого дома.